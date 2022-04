Ολεκσάντρ Ζιντσένκο – ρωσική εισβολή: «Τους μισώ τόσο πολύ»

Ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο της Μάντσεστερ Σίτι, ξέσπασε κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην πατρίδα του την Ουκρανία και αναρωτήθηκε ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο πολεμούν. Ο διεθνής μπακ των “Πολιτών” μίλησε στον «Guardian» για τον πόλεμο στη χώρα του και εξέφρασε τα συναισθήματά του για τους Ρώσους, επισημαίνοντας την κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία.

«Δεν μπορώ να ζήσω έξω από αυτήν την κατάσταση. Το να προσπαθώ να παρακολουθώ τα πάντα έχει γίνει η ζωή μου τώρα. Το πρώτο πράγμα που κάνω κάθε μέρα είναι να πιάνω το κινητό μου, το οποίο μένει συνεχώς στο χέρι μου. Έχουν περάσει περισσότερες από επτά εβδομάδες τώρα και βλέπετε μερικούς ανθρώπους να ξεχνούν, να προσαρμόζονται σε αυτή τη βαρβαρότητα που συμβαίνει στη χώρα μου. Όχι, όχι, όχι. Οι άνθρωποι λιμοκτονούν, πεθαίνουν, πτώματα ανακαλύπτονται, οπότε πώς μπορεί κανείς να χαλαρώσει;»

Oleksandr Zinchenko did not find it easy to talk, for just under an hour, about the horror in Ukraine. But he is insistent on getting his message, a very important one, across. He hopes you’ll read it and I do too. https://t.co/kg1RwCSpGY

— Nick Ames (@NickAmes82) April 15, 2022