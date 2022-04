Μαρκ Νομπλ σκούπισμα: “Νοικοκύρης” ο αρχηγός της Γουέστ Χαμ

H Γουέστ Χαμ επέστρεψε στους “4” της ευρωπαϊκής διοργάνωσης και συγκεκριμένα του Europa League μετά από την νίκη της με 3-0 στην έδρα της Λιόν. Τα “Σφυριά” έγραψαν ιστορία “σκουπίζοντας” τη Λιόν αλλά ο αρχηγός τους σκούπισε κυριολεκτικά μετά από το παιχνίδι. Ο Μαρκ Νομπλ πήρε σκούπα και καθάρισε τα αποδυτήρια του Γκρουπάμα. Μαθήματα συμπεριφοράς από τον 34χρονο αμυντικό που ανήκει μια … ζωή στη Γουέστ Χαμ.

Η Γουέστ Χαμ έκανε εξαιρετική εμφάνιση στη Γαλλία επικράτησε με 3-0 της Λιόν και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ, κόντρα στην Αϊντραχτ Φρανκφούρτης.

