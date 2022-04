Ζελένσκι – Ουκρανία: Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες κερδίζουν λεφτά από τον πόλεμο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατηγόρησε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες ότι «κερδίζουν λεφτά με το αίμα άλλων ανθρώπων». Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο BBC, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη Γερμανία και στην Ουγγαρία, οι οποίες μπλοκάρουν τις προσπάθειες για επιβολή εμπάργκο στις εξαγωγές ενέργειας της Ρωσίας. Σημείωσε δε ότι η αξία αυτών των εξαγωγών φτάνουν τα 326 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. «Κάποιοι από τους φίλους μας κατανοούν ότι πλέον βρισκόμαστε σε μια διαφορετική στιγμή, κατά την οποία πλέον το θέμα δεν είναι τα λεφτά. Το θέμα είναι η επιβίωση», τόνισε.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε το αίτημά του για χορήγηση οπλισμού στη χώρα του. «Οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες βοηθούν, αλλά χρειαζόμαστε τα όπλα νωρίτερα και γρηγορότερα. Η λέξη κλειδί είναι τώρα», τόνισε. Αναφερόμενος στη Μαριούπολη, ο Ζελένσκι είπε ότι φοβάται ότι τα θύματα ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες κι ότι πολλοί εξαφανίστηκαν, αφού αντικατέστησαν τα διαβατήριά τους με ρώσικα, και τους πήραν κάπου στη Ρωσία. Κάποιοι καταλήγουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, άλλοι σε κάποιες πόλεις. Κανείς δεν ξέρει την τύχη τους. Και κανείς δεν ξέρει πόσοι είναι αυτοί που σκοτώθηκαν.

Cemetery of cars shot by Russian troops. The whole families were trying to leave the attacked cities and save their beloved ones from the war. On some of them you can see the inscription “children”.

The author is unknown. #RussianWarCrimes pic.twitter.com/697LZwsCT7

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) April 14, 2022