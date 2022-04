Μακελειό στη Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί σε σταθμό του μετρό

Συναγερμός έχει σημάνει στο σταθμό του μετρό 36th Street στην περιοχή Sunset Park στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης μετά από αναφορές για πυροβολισμούς και εκρήξεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί κάποιοι από αυτούς έχουν δεχτεί πυροβολισμούς ενώ βρέθηκαν πολλοί εκρηκτικοί μηχανισμοί στο σημείο. «Στις 8:27, η αστυνομία κλήθηκε για ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης με ένα άτομο που χτυπήθηκε από σφαίρα στο μετρό» στο Μπρούκλιν, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, που ζήτησε από το κοινό να αποφύγει την περιοχή. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης και η αστυνομία της Νέας Υόρκης κάλεσαν τους κατοίκους να μείνουν μακριά από την περιοχή.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ενημέρωσε πριν από λίγο ότι δεν υπάρχει ενεργός εκρηκτικός μηχανισμός αυτή τη στιγμή στο σημείο και ζητά από αυτόπτες μάρτυρες οποιαδήποτε πληροφορία έχουν για το αιματηρό περιστατικό. Να σημειωθεί πως η κυκλοφορία των συρμών έχει διακοπεί αυτή την ώρα και τραυματίες διακομίζονται στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και την Αστυνομία βρέθηκαν πολλοί εκρηκτικοί μηχανισμοί ενώ δεν έχει γίνει γνωστό, αν έχει γίνει κάποια σύλληψη για την επίθεση. Σύμφωνα με τους New York Times αναζητείται ένας άνδρας που φορούσε πορτοκαλί γιλέκο και αντιασφυξιογόνα μάσκα. Το περιστατικό συνέβη σε ώρα αιχμής (08:30 τοπική ώρα) όταν ο σταθμός του Μετρό ήταν γεμάτος από κόσμο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς.

