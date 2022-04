Τουρκικά drones: Ο Κωνσταντίνος Φλώρος ψάνει τρόπους αντιμετώπισής τους

Μόνο εθιμοτυπική δεν χαρακτηρίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η σημερινή επίσκεψη του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου στο Ισραήλ, όπου μεταξύ άλλων έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον ομόλογό του Chief of the General Staff of Israel Defense Forces, αντιστράτηγο Aviv Kohavi. Εννοείται πως ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης βρίσκονται οι εξελίξεις στην Ουκρανία μετά τις συνεχιζόμενες μάχες που δίνει η χώρα με τους Ρώσους εισβολείς. Θα πρέπει μάλιστα να έχουμε κατά νου ότι το Ισραήλ είναι μια από τις λίγες χώρες που έχουν ανοικτό και συνεχή δίαυλο επικοινωνίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία και τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Παράλληλα όμως σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Φλώρος θα κουβεντιάσει με τον ομόλογό του και τους στρατιωτικούς επιτελείς της χώρας της Μέσης Ανατολής το ενδεχόμενο απόκτησης εκ μέρους της Ελλάδας των σύγχρονων συστημάτων αντι-UAV που έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τα drones, σαν αυτά που στέλνει πολύ συχνά τους τελευταίους μήνες στο Αιγαίο η Τουρκία. Παράλληλα αναμένεται να συζητηθεί το ενδεχόμενο αναβάθμισης των ελικοπτέρων τύπου Απάτσι από το Ισραήλ, αλλά και των μεταγωγικών αεροσκαφών C – 130 της Πολεμικής μας Αεροπορίας.