Ρωσίδα δημοσιογράφος πλακάτ: Στο δυναμικό της Die Welt η Μαρίνα Οβσιάνικοβα

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα της δημοσιογράφου Μαρίνα Οβσιάνικοβα. Η Ρωσίδα δημοσιογράφος, η οποία στα μέσα Μαρτίου είχε εισβάλει στο τηλεοπτικό στούντιο με πλακάτ κατά του πολέμου στη διάρκεια δελτίου ειδήσεων, γίνεται ανταποκρίτρια στην Ουκρανία και τη Ρωσία για τη μεγάλη γερμανική εφημερίδα Die Welt, ανακοινώθηκε σήμερα από την εφημερίδα. Η δημοσιογράφος θα γράφει για την εφημερίδα και θα συνεισφέρει τακτικά στο τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεών της.

«Η Μαρίνα Οβσιάνικοβα είχε το θάρρος, σε μια αποφασιστική στιγμή, να φέρει αντιμέτωπους τους τηλεθεατές στη Ρωσία με μια μη εξωραϊσμένη εικόνα της πραγματικότητας», εξήγησε ο Ουλφ Πόσαρτ, διευθυντής του ομίλου Welt, σε ανακοίνωση. «Υπερασπίστηκε έτσι τις πιο σημαντικές δημοσιογραφικές αρετές και το έκανε παρά την απειλή μιας κρατικής καταστολής», προσθέτει ο επικεφαλής της συντηρητικής εφημερίδας.

«Η Welt αντιπροσωπεύει αυτό ακριβώς που υπερασπίζονται με τόση ορμή στην Ουκρανία οι θαρραλέοι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί: την ελευθερία. Ως δημοσιογράφος, θεωρώ πως είναι καθήκον μου να υπερασπιστώ αυτή την ελευθερία», δηλώνει η 43χρονη Οβσιάνικοβα στην ίδια ανακοίνωση. Η ρωσίδα δημοσιογράφος είχε εμφανιστεί στα μέσα Μαρτίου στη διάρκεια της απ’ ευθείας μετάδοσης του δελτίου ειδήσεων στο Pervy Kanal με ένα πλακάτ που επέκρινε τη στρατιωτική επιχείρηση της Μόσχας στην Ουκρανία και κατήγγελλε την «προπαγάνδα» των μέσων ενημέρωσης που ελέγχονται από την εξουσία.

Η Μαρίνα Οβσιάνικοβα συνελήφθη και κρατήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε πρόστιμο και αφέθηκε ελεύθερη. Έκτοτε αποχώρησε από το κανάλι και κινδυνεύει με ποινικές διώξεις που επισύρουν βαριές ποινές φυλάκισης, βάσει ενός πρόσφατου νόμου που τιμωρεί οποιαδήποτε «ψευδή πληροφορία» για το ρωσικό στρατό.

