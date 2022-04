Spetsnaz Ουκρανία: Τα φαντάσματα των Ρωσικών Ειδικών Δυνάμεων

Οι Σπέτσναζ είναι οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις που σύμφωνα με τους δυτικούς, ξεπερνούν κάθε όριο της ανθρώπινης αντοχής. Χτυπούν αιφνιδιαστικά σαν φαντάσματα. Είναι άσσοι στο σημάδι, ευέλικτοι, θανατηφόροι και το όνομα τους μπορεί να μπει μόνο δίπλα στους Αμερικάνους SEALs, τους Βρετανούς SAS και τους Ισραηλινούς Sayeret Matkal. Ιδρύθηκαν μέσα στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όταν η Σοβιετική Ένωση πολεμούσε τους ναζί. Η πρώτη ομάδα ήταν 70 άτομα και ονομάστηκε «4ο εθελοντικό απόσπασμα».

Ο Βίκτορ Λεόνοφ έμελλε να είναι ο άνθρωπος που θα άλλαζε τη ροή των σοβιετικών επίλεκτων δυνάμεων στον πόλεμο. Δύτης ο ίδιος ξεχώρισε για τις τολμηρές και ηγετικές του ικανότητες, πήρε μέρος με την ομάδα σου επιτυχώς σε πολυάριθμες μυστικές επιχειρήσεις και δυο φορές έλαβε τον ύψιστο τίτλο αυτόν του «Ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης».

Από τότε δημιουργήθηκε μια ομάδα που απαρτίζονταν από τους καλύτερους των καλύτερων όλων των σωμάτων. Οι άνδρες εκπαιδεύονταν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και απάνθρωπες συνθήκες (όπως για παράδειγμα επιβίωση στα παγωμένα δάση της Σιβηρίας) και σιγά σιγά ξεχώρισαν για την αποτελεσματικότητα τους.

Μπορούν να επιβιώσουν σε αφιλόξενα εδάφη ενώ είναι άσσοι στο σημάδι. Ξέρουν να ξεπερνούν τα όρια του πόνου και πολλές φορές η εκπαίδευση τους βασίζεται επάνω σε αυτό. Στον απόλυτο πόνο.

Όπως λένε οι εκπαιδευτές τους, «ένας στρατιώτης που θα πηδήξει μακρύτερα από τους άλλους πάνω σε μια μοτοσικλέτα ή κάποιος που θα περιμένει περισσότερο από άλλους για να ανοίξει το αλεξίπτωτο του ή κάποιος άλλος που καρφώνει καρφιά σε μια σανίδα με την παλάμη του χεριού του, κερδίζει άμεσα τον σεβασμό».

«Ένας άντρας που τρέχει παρά την κούραση όταν καταρρέουν όλοι οι άλλοι, όταν μπορεί να αντέξει περισσότερο από τους άλλους χωρίς φαγητό και νερό ή μπορεί να πυροβολήσει καλύτερα από τους άλλους, αξίζει να μπει στην ομάδα».

Στόχος τους ήταν και παραμένει οι αποστολές αναγνώρισης, δολιοφθοράς πίσω από τον εχθρό, αρπαγής προσώπων για ανάκριση, σαμποτάζ, πρόκληση χάους, συγκέντρωση πληροφοριών και πολλές άλλες. Οι Σπέτσναζ χρησιμοποιούνται και για την καταστολή τρομοκρατικών πράξεων.

Θρυλική ήταν η δράση της ομάδας Σπέτσναζ στο Αφγανιστάν. Μάλιστα στις 27 Δεκεμβρίου του 1979 έγινε η «επιχείρηση Storm» που έδειξε σε όλον τον δυτικό κόσμο, τι είναι ικανή να καταφέρει η ομάδα αυτή. Η επιχείρηση Storm, διήρκησε 40 λεπτά ακριβώς. Τότε μια επίλεκτη ομάδα Σπέτσναζ, εισέβαλλε στο παλάτι Tajbeg στο Αφγανιστάν και σκότωσε τον Αφγανό Πρόεδρο Hafizullah Amin , τον γιο του και περισσότερους από 300 προσωπικούς του φρουρούς. Και όλα αυτά μέσα σε 40 λεπτά.

Σήμα της επίλεκτης αυτής ομάδας είναι μια νυχτερίδα. Γιατί δρα μέσα στο σκοτάδι και χωρίς κανένα θήραμα της να μπορεί να την αντιληφθεί. Το πλήρες όνομα της ομάδας είναι voiska spetsialnogo naznacheniya. Λένε πως όποιος εχθρός δεν δει από κοντά κάποιον Σπέτσναζ είναι τυχερός. Όσοι τους είδαν από κοντά, πέθαναν. Πλέον το πλήρες όνομα είναι Σπετσανζ «Alpha Group» Οι γνώστες της Σοβιετικής αλλά και της Ρωσικής στρατιωτικής κουλτούρας, αναφέρουν πως η καλύτερη περίοδος των Σπέτσναζ, ήταν η δεκαπενταετία που αρχηγός της KGB, ήταν ο Γιούρι Αντρόποφ.

Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό για το τι σήμαινε Σπέτσναζ έγινε το 1985. Τότε κάποιοι τρομοκράτες κατέλαβαν μια Σοβιετική πρεσβεία, και κρατούσαν ομήρους το προσωπικό. Η κυβέρνηση φοβήθηκε τις ανθρώπινες απώλειες και συμφώνησε μαζί τους για τα βασικά τους αιτήματα.

Όταν όμως οι τρομοκράτες άρχισαν να αθετούν τα συμφωνημένα, «χτύπησαν» οι Σπέτσναζ. Χωρίς κανείς να καταλάβει το πώς, μπήκαν στην πρεσβεία και μέσα σε ελάχιστα λεπτά απήγαγαν 4 τρομοκράτες. Μετά από λίγη ώρα μια πλαστική σακούλα με κομμένο το κεφάλι ενός εκ των τρομοκρατών στάλθηκε στην πρεσβεία. Το σημείωμα ήταν λιτό: «Σύντομα θα ακολουθήσει και άλλος σύντροφος σας».

Μέσα σε 90 λεπτά η πρεσβεία είχε απελευθερωθεί, οι όμηροι ήταν ελεύθεροι και οι τρομοκράτες είχαν συλληφθεί και εκτελεστεί ένας προς έναν από τους Σπέτσναζ.

