Ρώσος βίασε και σκότωσε παιδί ενός έτους: Κατακραυγή για 24χρονο στρατιώτη

Δεν έχουν τέλος οι θηριωδίες στην Ουκρανία με έναν Ρώσο στρατιώτη να φέρεται να έχει βιάσει και στη συνέχεια πυροβολήσει ένα παιδάκι μόλις ενός έτους. Στη συνέχεια ο Ρώσος στρατιώτης δημοσίευσε το βίντεο με την φρικαλέα πράξη του στο dark web, ενώ πιθανόν να το έστειλε κατά λάθος και στους συναδέλφους του.

Η φωτογραφία και τα στοιχεία του κάνουν τον γύρο του διαδικτύου ενώ στο twitter υπάρχει παγκόσμια κατακραυγή για την κτηνώδη πράξη του. Σύμφωνα με τα ουκρανικά ΜΜΕ, πρόκειται για τον Αλεξέι Βίτσκοφ των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και είναι μπλεγμένος και σε άλλες περιπτώσεις βιασμών παιδιών στην Ουκρανία. Μάλιστα κάποια από αυτά τα μέσα κάνουν λόγο πως ο 24χρονος συνελήφθη στις 9 Απριλίου στη Ρωσία.

A military man who videotaped sexual acts with an infant was detained in #Russia.

The name of him is Alexey Bychkov. It is reported that he filmed such content for the sake of selling it on the #darknet. He was let down after he sent the videos with the child to his colleagues. pic.twitter.com/rcqmZFzTyv

— NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2022