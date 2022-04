Νέος στρατηγός Πούτιν: Ποιος είναι ο Ντβορνίκοφ, που βρίσκεται πίσω από το μακελειό στο Κραματόρσκ

Έναν νέο επικεφαλής στρατηγό για να ηγηθεί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη νότια Ουκρανία, διόρισε η Ρωσία, σε μια προσπάθεια να αλλάξει το «παιχνίδι» προς το μέρος της. Σύμφωνα με δυτικό αξιωματούχο που μίλησε στο BBC, ο διοικητής της νότιας στρατιωτικής περιφέρειας, στρατηγός Αλεξάντερ Ντβορνίκοβ ηγείται τώρα της εισβολής. Όπως είπε η πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας: «Ο συγκεκριμένος διοικητής έχει μεγάλη εμπειρία από τις ρωσικές επιχειρήσεις στη Συρία. Επομένως, θα περιμέναμε να βελτιωθεί η συνολική διοίκηση και ο έλεγχος».

Ο Ντβορνίκοφ, 60 ετών, είναι επί του παρόντος επικεφαλής της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας, αφού ηγήθηκε των δυνάμεων στη Συρία. Σε εκείνη την περίπτωση, οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν τη λεγόμενη «τεχνική του Γκρόζνι», δηλαδή μαζικούς και αδιάκριτους βομβαρδισμούς για να ανοίξουν το δρόμο για τις χερσαίες δυνάμεις που στάλθηκαν στη συνέχεια να καταλάβουν τα κέντρα των πόλεων. Και υπάρχει φόβος ότι η ίδια μέθοδος πρόκειται να υιοθετηθεί σε πόλεις που διευθύνονται από τον στρατό του Κιέβου και τους εθελοντές. Ο στρατηγός, ο οποίος σπούδασε στην περίφημη ακαδημία Frunze στη Μόσχα, τιμήθηκε με τον τίτλο του Ήρωα της Ρωσίας ακριβώς για τη δράση του στη Συρία.

Μάλιστα, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, ο αδίστακτος αυτός Ρώσος στρατηγός λέγεται ότι συνδέεται με την θανατηφόρα επίθεση στο σιδηροδρομικό σταθμό που σκότωσε δεκάδες αμάχους που επιχειρούσαν να διαφύγουν από την πόλη Κραματόρσκ, με τη διεθνή κοινότητα να την χαρακτηρίζει «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Οι εικόνες από τον σιδηροδρομικό σταθμό έδειχναν πτώματα σκορπισμένα στο δρόμο, ανάμεσα σε αποσκευές και παιδικά καρότσια έξω από τον πολυσύχναστο σταθμό. Την ίδια ώρα, σοκ προκάλεσε η επιγραφή, γραμμένη με λευκή μπογιά επάνω στον πύραυλο Tochka-U που ανέφερε: «Για τα παιδιά μας» – ένα πιθανό μήνυμα εκδίκησης από την πλευρά της Ρωσίας.

Η Γαλλία χαρακτήρισε «έγκλημα κατά τις ανθρωπότητας» τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στον σιδηροδρομικό σταθμό, καθώς τουλάχιστον 50 άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν σε μία ακόμη θηριωδία που έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λε Ντριάν δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό France 5 πως «αυτά τα εγκλήματα δεν μπορούν να παραμείνουν ατιμώρητα» καθώς ζήτησε να οδηγηθούν οι δράστες ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης.. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Ρώσο πολεμοχαρή Βλαντιμίρ Πούτιν ότι διεξήγαγε μια «τρομερή θηριωδία» εναντίον αμάχων που προσπαθούσαν να διαφύγουν από την πόλη Κραματόρσκ.

Η Μόσχα και το Κίεβο έχουν αλληλοκατηγορηθεί για την επίθεση, με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας να αποκαλεί τους ισχυρισμούς πως πραγματοποίησε την επίθεση «εντελώς αναληθή» ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης προσπάθησαν να μεταθέσουν την ευθύνη στα ουκρανικά στρατεύματα. Σε ένα μήνυμα στο Instagram, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξαγριώθηκε: «Οι ρωσικές δυνάμεις καταστρέφουν κυνικά τον άμαχο πληθυσμό. Αυτό είναι ένα κακό που δεν έχει όρια. Και αν δεν τιμωρηθεί, δε θα σταματήσει ποτέ» ενώ πρόσθεσε πως κανένας Ουκρανός στρατιώτης δεν βρισκόταν στο σταθμό όταν έγινε η επίθεση.

Ο Παύλο Κιριλένκο, κυβερνήτης της περιοχής του Ντονέτσι, δήλωσε στο Telegram: «Πενήντα νεκροί, πέντε εκ των οποίων παιδιά. Αυτός είναι ο αριθμός των νεκρών αυτή την ώρα μετά το χτύπημα των ρωσικών δυνάμεων κατοχής στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ».

Putin appointed a new guy in charge of killing #Ukraine: general Aleksandr Dvornikov. Multiplying #BuchaMassacre is his job now. Many, many more dead Ukrainians for Russia’s glory.#ArmUkraineNow #StopPutinNOW #StandWithUkraine️ #PutinsWarCrimes pic.twitter.com/oXgd8Dz6SF

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) April 8, 2022