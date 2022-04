Μωρό με δύο κεφάλια: Σπάνιο περιστατικό στην Ινδία

Μια μητέρα γέννησε ένα μωρό που με δύο κεφάλια, τρία χέρια και δύο καρδιές λόγω μιας σπάνιας ιατρικής πάθησης. Οι γιατροί είπαν αρχικά στη Shaheen Khan, από το Ratlam της Ινδίας, ότι περίμενε δίδυμα κατά τη διάρκεια ενός υπερηχογραφήματος, όπως αναφέρει η Sun. Αλλά προς σοκ των ιατρών, ανακαλύφθηκε ότι κυοφορούσε δύο παιδιά ενωμένα με έναν κορμό. Τα βρέφη φέρονται να αποτελούν αντικείμενο μιας σπάνιας ανωμαλίας που ονομάζεται δικέφαλος παραπάγος. Η κατάσταση, η οποία εμφανίζεται στη μήτρα, θεωρείται κανονικά θανατηφόρα και συχνά οδηγεί σε θνησιγένεια. Ωστόσο, οι γιατροί λένε ότι δεν σκοπεύουν να προσπαθήσουν να το χειρουργήσουν αφού το παιδί επέζησε τις «πρώτες ημέρες».

Το μωρό «θαύμα» εισήχθη σε νοσοκομείο της κοντινής πόλης Indore, καθώς η μητέρα του συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία στο Ratlam. Παραμένει ασαφές αν το νεογέννητο αντιμετωπίζεται ως σιαμαία δίδυμα ή ως ένα παιδί, καθώς οι θεωρίες σχετικά με τον επίσημο ορισμό του συνεχίζουν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Ένας γιατρός που θεραπεύει το παιδί της κ. Khan, ο Dr. Lahoti, δήλωσε: «Αυτού του είδους οι περιπτώσεις είναι σπάνιες και η κατάσταση των μωρών παραμένει αβέβαιη, ειδικά τις πρώτες ημέρες. Εξαιτίας αυτού, τα έχουμε κρατήσει υπό παρακολούθηση. Δεν έχουμε προγραμματίσει καμία χειρουργική επέμβαση στην ασθενή».

Πέρυσι, ένα ζευγάρι σιαμαίων διδύμων διαχωρίστηκε μετά από μια εξαντλητική 16ωρη επέμβαση. Η χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία τυχόν λάθη θα μπορούσαν να αποβούν μοιραία, χρειάστηκε μια ομάδα 25 ιατρών, συμπεριλαμβανομένων 10 χειρουργών, για να ολοκληρωθεί. Ο Noor ul Owase Jeelani της Great Ormond Street, ο οποίος ήταν επικεφαλής της επέμβασης, δήλωσε: «Εξακολουθούν να βλέπουν τους εαυτούς τους ως ένα άτομο – είναι δύσκολο για εμάς να φανταστούμε ότι είμαστε τόσο συνδεδεμένοι με κάποιον».

