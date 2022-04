Πανό Πούτιν: Οπαδοί της Λέγκια Βαρσοβίας έστειλαν στην… κρεμάλα τον Ρώσο

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου συνεχίζει να στέλνει αντιπολεμικά μηνύματα με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι οργανωμένοι οπαδοί της Λέγκια Βαρσοβίας θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα, υψώνοντας έναν σκληρό οπαδό κατά τη διάρκεια του πολωνικού ντέρμπι με τη Λεχ Πόζναν (1-1), το οποίο είχε πρωταγωνιστή τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος απεικονίζεται ντυμένος με φανέλα της Σπαρτάκ Μόσχας, καθώς οι οργανωμένοι της Σπαρτάκ έχουν καλές σχέσεις με τους οργανωμένους της Λεχ Πόζναν. Συνεπώς, με αυτό το πανό συγχρόνως ήθελαν να πικάρουν και τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας. Το πανό κάνει τον γύρο του κόσμου μέσα από τα social media.

In such an atmosphere today match between #Poznań "Lech" and #Warsaw "Legia" was held. pic.twitter.com/X0QVVJU71x

"Ruska kurwa" and a huge banner with #Putin in a noose

Poland. 09.04.2022

Lech – Legia.

Legia choreo dedicated to Lech hooligans: Vladimir Putin in Spartak Moscow t-shirt who is hanged on a rope.

Lech Poznan hooligans have good relations with Spartak hooligans, that's why this choreography#LPOLEG pic.twitter.com/qOth2PMuoW

