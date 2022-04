Έμα Στόουν – Αθήνα: Η διάσημη ηθοποιός στη Λυρική, για τη νέα ταινία του Λάνθιμου

Η Έμα Στόουν έρχεται στην Αθήνα, προκειμένου να είναι παρούσα στην επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας, την οποία σκηνοθετεί ο Γιώργος Λάνθιμος. Πρόκειται για την ταινία «Βληχή». Η πρεμιέρα θα γίνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Η Έμα Στόουν πρωταγωνιστεί στην ταινία «Bληχή». Το μεσαίου μήκους φιλμ παρουσιάζεται στο πλαίσιο του κοινού projcet της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του ΝΕΟΝ «The artist on the composer». Σημειώνεται ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη μεγάλου μήκους ταινία του Γιώργου Λάνθιμου. Στο «Poor Things» θα έχει δίπλα της τους Μαρκ Ράφαλο και Γουίλεμ Νταφόε. Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν είχαν συνεργαστεί στην οσκαρική ταινία «The Favourite», για την οποία ο διάσημος Έλληνας σκηνοθέτης ήταν υποψήφιος στην κατηγορία για το Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Η Έμα Στόουν έρχεται στην Αθήνα για την παγκόσμια πρεμιέρα του φιλμ «Βληχή», η οποία είναι προγραμματισμένη στις 6 Μαΐου, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ. Μία ημέρα νωρίτερα, στις 5 Μαΐου, θα συμμετέχει σε συνέντευξη τύπου μαζί με τον Γιώργο Λάνθιμο στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Βληχή» αποτελεί τη δεύτερη ανάθεση του προγράμματος της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ «The Artist on the Composer». Θα προβληθεί, συνοδεία μουσικών συνόλων, στις 6, 7 και 8 Μαΐου 2022. Η παραγωγή, από πλευράς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Ο Γιώργος Λάνθιμος, εκτός από τη σκηνοθεσία, υπογράφει την παραγωγή και το σενάριο. Τα γυρίσματα έγιναν τον Φεβρουάριο του 2020 στην Τήνο. Εκτός από την Έμα Στόουν πρωταγωνιστεί επίσης ο Γάλλος ηθοποιός Νταμιάν Μπονάρ.

Γιώργος Λάνθιμος, ΒΛΗΧΗ – The Artist on the Composer | Εθνική Λυρική Σκηνή

Γιώργος Λάνθιμος – The Artist on the Composer

Μια συμπαραγωγή της ΕΛΣ με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ

6, 7, 8 Μαΐου 2022

Ώρες έναρξης: 18.00, 20.00, 22.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Παραγωγή, σενάριο, σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος

Πρωταγωνιστούν: Έμα Στόουν και Νταμιάν Μπονάρ

Μουσική: Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ / Κνουτ Νίστεντ, Τόσιο Χοσοκάβα

Τσίμπαλο: Αγγελίνα Τκάτσεβα

Σενγκ: Γου Γουέι

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Με τη συμμετοχή του κουαρτέτου «Μαρία Κάλλας» και της Χορωδίας της ΕΡΤ

Σκηνικά: Άννα Γεωργιάδου

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Χορογραφία: Χρήστος Παπαδόπουλος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Θοδωρής Μιχόπουλος

Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης

Executive producer: Ρεμπέκα Σκίνερ

Παραγωγός: Ελένη Κοσσυφίδου

Επιμέλεια προγράμματος The Artist on the Composer: Γιώργος Κουμεντάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ) – Ελίνα Κουντούρη (Διευθύντρια ΝΕΟΝ)

Εισιτήρια: 10 ευρώ (το εισιτήριο στηρίζει το έργο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής)

Προπώληση: ticketservices.gr, Ταμεία ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ (2130885700, καθημερινά 09.00-21.00)