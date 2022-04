Βιασμοί στην Ουκρανία: Ρώσοι βίασαν ανήλικα παιδιά στην Μπούκα, καταγγέλλουν αξιωματούχοι

Διαστάσεις παίρνει ο εφιάλτης των βιασμών γυναικών κάθε ηλικίας, από μικρά κορίτσια μέχρι ηλικιωμένες, στην Ουκρανία, από Ρώσους. Η επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας Λουντμίλα Ντενίσοβα κατήγγειλε χθες ότι Ρώσοι στρατιώτες βίασαν ανήλικα παιδιά στην Μπούκα. Δεκατετράχρονη από το προάστιο του Κιέβου έμεινε έγκυος αφού βιάστηκε από πέντε στρατιώτες, ανέφερε η επίτροπος μέσω Facebook. Πρόσθεσε ότι 11χρονο αγόρι από την Μπούκα επίσης βιάστηκε από στρατιωτικούς που ανάγκασαν τη μητέρα του να βλέπει δένοντάς τη σε καρέκλα. Η κυρία Ντενίσοβα κάλεσε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να διενεργήσει έρευνα για τα γεγονότα αυτά, που χαρακτήρισε εγκλήματα πολέμου.

Για βιασμούς από Ρώσους στρατιωτικούς έκανε λόγο επίσης ο Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Κριβί Ρι. Στα θύματα συγκαταλέγονται 16χρονη, που έμεινε έγκυος, και 78χρονη, σύμφωνα με τον αξιωματικό. Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο, μέχρι στιγμής, να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Υπενθυμίζεται ότι Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε, προ ημερών, στο BBC ότι στη Μπούκα βιάστηκαν από Ρώσους στρατιώτες είκοσι πέντε γυναίκες και κορίτσια. Συγκεκριμένα, η Λουντμίλα Ντενίσδοβα, Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ουκρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας που προσφέρει υποστήριξη έλαβε τουλάχιστον 25 αναφορές βιασμού από γυναίκες και κορίτσια ηλικίας από 14 έως και 24 ετών από Ρώσους στρατιώτες. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η Ουκρανία έχει στοιχεία για «γενοκτονία του ουκρανικού λαού» και για στρατιωτικά εγκλήματα, προσθέτοντας ότι ο βιασμός είναι «το νέο όπλο» των ρωσικών δυνάμεων.

«Ήταν 25 γυναίκες ηλικίας 14-24 ετών που βιάστηκαν από Ρώσους στρατιώτες. Αυτό συνέβαινε για ένα μήνα. Θα συνεχίσουμε να καταγράφουμε αυτά τα τρομερά εγκλήματα, δυστυχώς, και κάθε εγκληματίας θα τιμωρηθεί», τόνισε η Ντενίσοβα.

Παρόμοιες καταγγελίες είχαν γίνει και για την πόλη Ιρπίν, με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα, να επιβεβαιώνει ότι πράγματι υπήρξαν αναφορές για σεξουαλικές επιθέσεις Ρώσων στρατιωτών σε Ουκρανές γυναίκες.

Την ίδια ώρα, μετά τα συγκλονιστικά γεγονότα στη Μπούκα και τη Μποροντιάνκα, χθες αποκαλύφθηκε η φρικτή πυραυλική επίθεση στο Κραματόρσκ. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, οι νεκροί από την επίθεση στο σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ είναι πάνω από 50 και πέντε εξ αυτών είναι παιδιά. Ο Βάντιμ Τόκαρ, δήμαρχος του χωριού Μακάριφ, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου, δήλωσε στο μεταξύ σε ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι 132 άμαχοι βρέθηκαν δολοφονημένοι. Τα περισσότερα από τα πτώματα βρέθηκαν σε ομαδικούς τάφους, είπε ο αιρετός, κατηγορώντας για τους θανάτους των πολιτών αυτών τον ρωσικό στρατό.

Ο δήμαρχος του Μακάριφ είπε ακόμη ότι το 40% του χωριού έχει καταστραφεί και ότι η ηλεκτροδότηση και η παροχή φυσικού αερίου έχουν κοπεί. Οι πληροφορίες αυτές χρήζουν επιβεβαίωσης. Η Ουκρανή βουλεύτρια Λέσια Βασιλένκο υποστηρίζει ότι σχεδόν το 50% του Μακάριφ έχει καταστραφεί:

#Makariv is something in between a village and a town. 132 bodies have been found. And almost half of the buildings totally destroyed pic.twitter.com/IBgtmSQuQv

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 8, 2022