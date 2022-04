Ουκρανία – πόλεμος: «Το 90% των Ρώσων δεν θέλει τον πόλεμο αλλά ζει σε δικτατορία»

Ο Ντάνιελ Χάκετ απασφάλισε σε συνέντευξή του στο ιταλικό περιοδικό «Sportweek» και μίλησε… έξω από τα δόντια για τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ο Ιταλοαμερικανός γκαρντ, που στο παρελθόν είχε φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού, αποχώρησε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας μετά την εισβολή των Ρώσων στη γειτονική χώρα και έκανε λόγο για δικτατορία που δεν εκφράζει το ρωσικό λαό.

«Η αλήθεια είναι πως είχα την ελπίδα ως το τέλος ότι η σεζόν επρόκειτο να συνεχιστεί για τις ρωσικές ομάδες. Όταν όμως η απόφαση της EuroLeague έγινε επίσημη, όλα άλλαξαν. Οι ξένοι συμπαίκτες μου στην ΤΣΣΚΑ αποχωρούσαν ο ένας μετά τον άλλον… Ήμουν ο τελευταίος που έφυγα. Ήταν η στιγμή για την αλλαγή. Έπειτα από 4 χρόνια εκεί, ήταν άσχημο που έφυγα με αυτόν τον τρόπο.

Ουδείς στο κλαμπ ήθελε να συμβεί κάτι τέτοιο… Είμαι σίγουρος ότι το 90% των Ρώσων δεν θέλει τον πόλεμο. Δυστυχώς, εκεί ζεις σε μια δικτατορία που πλέον δείχνει σε όλους τη δύναμή της. Δεν επιτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Το είδαμε την πρώτη νύχτα που άρχισε ο πόλεμος. Μόνο στην Κόκκινη Πλατεία συνελήφθησαν περισσότερα από 2.000 άτομα. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να κατανοήσω τι έχει στο μυαλό του ο Πούτιν. Δεν ξέρω τα κίνητρα πίσω από αυτόν τον πόλεμο. Ο κόσμος πεθαίνει. Είναι λυπηρό να βλέπεις κόσμο να πεθαίνει το 2022 λόγω της “κόντρας” των χωρών τους.. Είμαι σίγουρος για ένα πράγμα. Στη Ρωσία ο κόσμος δεν θέλει τον πόλεμο. Πολλοί ξέρουν ότι ζουν σε δικτατορία και το αποδέχονται αφού δεν έχουν άλλη επιλογή».

Daniel Hackett referred to the situation in Russia that led him to the decision to leave the country & CSKA Moscow.

"I'm pretty sure that 90% of Russian people don't want the war. Unfortunately, there you live under a dictatorship." 🗣️https://t.co/d83nUqWBaB

— BasketNews.com (@BasketNews_com) April 9, 2022