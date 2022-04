Σαλάχ Λίβερπουλ: «Υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζει ο κόσμος»

Μπορεί στην Αγγλία να υποστηρίζουν πως η ανανέωση του συμβολαίου του με τη Λίβερπουλ αποτελεί απλώς θέμα χρόνου, όμως ο ίδιος παραμένει «αινιγματικός». Για ακόμη μια φορά ο Μοχάμεντ Σαλάχ άφησε τα πάντα στον αέρα σε ό,τι αφορά την επέκταση της συνεργασίας του με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, ενώ ξεκαθάρισε πως ο κόσμος δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στο παρασκήνιο. «Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Δεν μπορώ να είμαι εγωιστής και να μιλήσω για αυτό εδώ. Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη περίοδο, η ομάδα είναι το πιο σημαντικό πράγμα» ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο «Sky Sports», ενώ παρόμοια απάντηση έδωσε και όταν ρωτήθηκε για το αν είσαι αισιόδοξος πως το ζήτημα των υπογραφών θα λυθεί σύντομα:

«Δεν μπορώ να πω ναι ή όχι. Έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν τι θέλω. Δεν μπορώ να τα πω εδώ, καθώς η ομάδα πρέπει να νικά. Απλά είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα. Μιλάω με τον προπονητή, ξέρω τη δουλειά μου πολύ καλά. Είμαι σχεδόν πάντα ο πρώτος που φτάνει (για προπονήσεις) και ο τελευταίος που φεύγει. Γνωρίζω τι κάνω. Είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Να κερδίσεις τρόπαια για αυτό το κλαμπ» ήταν τα λόγια του.

"There are many things people do not know about it." #awlive [ @footballdaily ] pic.twitter.com/Ne69pyu5cR

Mo Salah on if he is confident his contract situation will be sorted:

"I can't say yes and I can't say no. I have said many times before what I want. I can't go into it here as the team need to win. I just focus on the team." #awlive [@footballdaily] pic.twitter.com/OVrR4APX38

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 8, 2022