Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Αποφασισμένη η Μόσχα να θέσει υπό πλήρη έλεγχο το Ντονμπάς

Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση εξαιτίας πολέμου βρίσκεται η Ευρώπη στην Ουκρανία, με τις καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου και σε άλλες πόλεις πέραν της Μπούτσα να συνεχίζονται και τη διεθνή κοινότητα να απομονώνει ακόμα περισσότερο τη Ρωσία. Νέο υλικό τραβηγμένο από drone που δημοσιεύει σήμερα το ρωσικό site Meduza έρχεται να προστεθεί στα ντοκουμέντα (όπως το πρόσφατο βίντεο των New York Times) που αποδεικνύουν οι φριχτές εκτελέσεις αμάχων έλαβαν χώρα στην Μπούτσα προτού αποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα από την πόλη.

"Meduza" published a video proving that civilians in #Bucha were killed while the city was under control of the #Russian troops.

The video was filmed from March 23 to March 30, when the city was under the control of the occupiers. The recording was made from a drone. pic.twitter.com/EUffRFoeAx

— NEXTA (@nexta_tv) April 7, 2022