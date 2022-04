Ουκρανία – σταθμός: Αυξάνονται οι νεκροί, η Ρωσία αρνείται την επίθεση

Σύμφωνα πάντα με τον Eliot Higgins, αλλά και τον δημοσιογράφο του Economist Όλιβερ Κάρολ, όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς στον πύραυλο που έπεσε στον πραύλιο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού, είναι γραμμένη με λευκή μπογιά, η φράση: «για τα παιδιά». «Αυτοί είναι κατευθυνόμενοι πύραυλοι, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δεν ήταν σκόπιμη επίθεση σε γνωστό χώρο εκκένωσης» έγραψε ο Elliot με τον Κάρολ να σημειώνει: «Ο πύραυλος που προσγειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Κραματόρσκ είχε στο πλάι γραμμένες τις λέξεις за детей ‘για τα παιδιά’. Μπερδεμένο και πιθανόν ενδεικτικό της παράλληλης πραγματικότητας που δημιουργεί η ρωσική προπαγάνδα».

Another angle of the Tochka-U missile used in today railway station attack, with the words "For the (our) Children" written on the side. These are guided missiles, it's hard to see that this wasn't a deliberate attack on a known evacuation site. pic.twitter.com/K22FO0BGu8

