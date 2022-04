Επίθεση σε σταθμό στην Ουκρανία: Νέο μακελειό προκάλεσε η Ρωσία

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με ρουκέτες που σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Κραματόρσκ στην ανατολική Ουκρανία. Όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα η ίδια πηγή, η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ουκρανίας, δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση αμάχων από περιοχές που βομβαρδίζονται από τις ρωσικές δυνάμεις. «Δύο πύραυλοι έπληξαν τον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ», ανέφεραν οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι στην προηγούμενη ανακοίνωσή τους.

Dozens killed and injured by a Russian missile strike that targeted a train station in Kramatorsk, a city in Donetsk oblast. Thousands of people were at the station trying to evacuate pic.twitter.com/UsJsyfEIvG

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 8, 2022