Ρωσία – Ουκρανία πόλεμος: Υπολοχαγός με νεοναζιστικά σύμβολα στο μπράτσο παρασημοφορήθηκε

Mπορεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν να επικαλέστηκε την «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας για να δικαιολογήσει τη ρωσική εισβολή, αλλά ο ισχυρισμός του έρχεται σε σύγκρουση με την πραγματικότητα μετά τη δημοσίευση βίντεο από την παρασημοφόρηση φιλορώσου υπολοχαγού με νεοναζιστικά σύμβολα στο μπράτσο. Στο βίντεο, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της αυτοανακηρυχθείσας «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», ο ηγέτης των ρωσόφωνων αυτονομιστών και άνθρωπος του Πούτιν, Ντένις Πουσίλιν, διακρίνεται να παρασημοφορεί με το μετάλλιο του «Σταυρού του Αγίου Γεωργίου Β’» τον υπολοχαγό Ρομάν Βορομπιόφ, του μηχανοκίνητου τάγματος «Somalia», στο μπράτσο του οποίου διακρίνονται δύο νεοναζιστικά σύμβολα, για τη συμμετοχή του στις μάχες στη Μαριούπολη. Ο ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών της αυτοανακηρυχθείσας «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» Ντένις Πουσίλιν (δεξιά) με τον υπολοχαγό Ρομάν Μποροβιόφ, στο μπράτσο του οποίου διακρίνονται δύο νεοναζιστικά σύμβολα.

Το ένα είναι μια τροποποιημένη εκδοχή του Τοtenkopf, της νεκροκεφαλής με τα διασταυρούμενα οστά, σύμβολο των νεοναζί και των υπέρμαχων της θεωρίας της ανωτερότητας της λευκής φυλής, που χρησιμοποιούσαν κλάδος των SS, που φύλαγαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και αργότερα η Τρίτη Μεραρχία Θωρακισμένων των SS στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το άλλο με τα περιπεπλεγμένα τρίγωνα είναι το «Valknot», ένα αρχαίο σκανδιναβικό σύμβολο, που συνδέεται με τον θεό Όντιν και το οποίο χρησιμοποιούν συχνά νεοναζί. O Πουσίλιν ανήρτησε το βίντεο με την παρασημοφόρηση του φιλορώσου υπολοχαγού στο λογαριασμό του στο Telegram, λέγοντας ότι η μονάδα, της οποίας ηγούνται ο Βορομπιόφ κι ένας άλλος υπολοχαγός, ονόματι Αντρέι Νικούλιν, σκότωσε «πάνω από 40 μαχητές» και διακρίθηκε στις μάχες της Μαριούπολης.

Αλλά και ο επικεφαλής του μηχανοκίνητου τάγματος «Somalia», αντισυνταγματάρχης Τιμούρ Κουρίλκιν, τιμήθηκε με το βραβείο του «Ήρωα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», με τον Πουσίλιν να γράφει ότι υπό τις εντολές του Κουρίλκιν η μονάδα, παρά τα σφοδρά εχθρικά πυρά, σκότωσε «πάνω από 250 ναζί». Ο ίδιος ο Κουρίλκιν μίλησε για το πώς οι άνδρες του επιδόθηκαν στην «εκκαθάριση της Μαριούπολης από φασιστικά ερπετά» και ότι το στρατηγικής σημασίας λιμάνι «είναι τα πάντα για μας».

Just the head of the 'DNR', Denis Pushilin, giving an award to a soldier wearing two neo-Nazi patches on his uniform (I mean, I know the specific shop one was probably bought at/design stolen from) all while praising fight against "Nazis" in the same Telegram post 🤦 pic.twitter.com/uSc1voPFch

— Michael Colborne (@ColborneMichael) April 4, 2022