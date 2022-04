Λαγκάρντ κορονοϊός: Θετική η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι διαγνώσθηκε θετική στην COVID-19 σήμερα, Πέμπτη. Η νόσηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) συμβαίνει μια εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση πολιτικής, καθώς η ευρωζώνη μάχεται με τον υψηλό πληθωρισμό. «Σήμερα το πρωί βγήκα θετική στην COVID-19. Έχω εμβολιαστεί και με την τρίτη δόση και ευτυχώς τα συμπτώματά μου είναι αρκετά ήπια. Θα δουλέψω από το σπίτι στη Φρανκφούρτη μέχρι να αναρρώσω πλήρως. Δεν υπάρχει καμία επίδραση στις λειτουργίες της ΕΚΤ», έγραψε η 66χρονη Λαγκάρντ σε ανάρτησή της στο Twitter.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα για να αποφασίσει την αντίδρασή του στην εκτίναξη του πληθωρισμού και στην επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνέντευξη Τύπου που ακολουθεί της συνεδρίασης, κατά τη διάρκεια της οποίας η Λαγκάρντ εξηγεί τον τρόπο σκέψης της ΕΚΤ, πραγματοποιείται διαδικτυακά από την έναρξη της πανδημίας.

Η Λαγκάρντ, πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας και επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εντάχθηκε στην ΕΚΤ στα τέλη του 2019. Είναι η πρώτη γυναίκα στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας της ευρωζώνης. Η διάγνωση της Λαγκάρντ με κορωνοϊό έρχεται καθώς οι χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν μια σχετική αύξηση κρουσμάτων της νόσου, με τα συστήματα υγείας, ωστόσο, να ανεπερξέρχονται ικανοποιητικά στην πίεση.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχωρούν σταδιακά στην χαλάρωση των περιορισμών, με την καθολική άρση των μέτρων να αναμένεται για την Ελλάδα μετά το Πάσχα. Χθες, η χώρα μας κατέγραψε 15.044 νέα κρούσματα κορωνοϊού και 73 θανάτους. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων εισηγήθηκε να μπει «φρένο» στην χαλάρωση των μέτρων τουλάχιστον μέχρι την Πρωτομαγιά. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης θα καταργηθούν στις 2 Μαΐου, ενώ εκείνη περίπου την περίοδο θα σταματήσει να είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, αλλά θα υπάρχει ισχυρή σύσταση.

This morning I tested positive for COVID-19. I am vaccinated and boosted, and my symptoms are thankfully reasonably mild. I will work from home in Frankfurt until I am fully recovered. There is no impact on the ECB’s operations.

— Christine Lagarde (@Lagarde) April 7, 2022