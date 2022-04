Τσιμίκας τραγούδι: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί μετά την νίκη επί της Μπενφίκα

Η Λίβερπουλ την Τρίτη το βράδυ πήρε μια σημαντική νίκη μέσα στο «Ντα Λουζ» με 3-1 κόντρα στη Μπενφίκα για τα προημιτελικά του Champions League και εκτός απροόπτου βρίσκεται με το ένα στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Σημειώνεται πως η Λίβερπουλ έφτασε τις πέντε διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στην Ευρώπη (μετά από αυτές απέναντι σε Πόρτο, Ατλέτικο και Μίλαν στους ομίλους και με Ίντερ στη φάση των “16”) ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ της, με την Μπενφίκα από την πλευρά της να εξακολουθεί να μην έχει νίκη σε προημιτελικά Champions League (με τη μορφή που έχει η διοργάνωση από το 1993 και μετά) μετρώντας πλέον 3 ισοπαλίες και 6 ήττες.

Η Λίβερπουλλοιπόν σφράγισε τη νίκη-μισή πρόκριση, επί της Μπενφίκα (1-3) και πλέον στρέφει την προσοχή της στο ματς της χρονιάς κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Σύμφωνα με το gazzetta.gr μετά το τέλος του αγώνα με τους «Αετούς» οι οπαδοί της Λίβερπουλ που βρέθηκαν στη Λισαβόνα για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας τους, ξεκίνησαν τους χορούς και τα τραγούδια σε ένα μπαρ. Από τους πανηγυρισμούς δεν θα μπορούσε να λείπει το τραγούδι για τον Κώστα Τσιμίκα, για τον οποίο οι φίλοι των «Reds» τραγουδούσαν στον ρυθμό των Abba, «Tsimi – Tsimi – Tsimi, Our Kostas Tsimikas. His passport says he’s Greek but we all know that he’s scouse».

Tsimi Tsimi Tsimi 🎶 pic.twitter.com/eoPexouWw6 — Jack West 🔴 (@Jackbwest) April 6, 2022

