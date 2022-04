Κατάληψη Ουκρανίας: Αυτά είναι τα σκληρά σχέδια του Πούτιν

Σοκ προκαλεί άρθρο γνώμης που δημοσίευσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, με τον συντάκτη του, θιασώτη των απόψεων του Βλαντίμιρ Πούτιν, να ζητά τον αφανισμό της Ουκρανίας ως κράτους με τη λέξη-κλειδί «αποναζιστικοποίηση». Στο ανατριχιαστικό άρθρο του, ο Ρώσος αναλυτής Τιμοφέι Σεργκέιτσεφ, που ασκεί επιρροή στα κέντρα διαμόρφωσης πολιτικής στη Μόσχα, εξηγεί τι πρέπει να κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία για να την «αποναζιστικοποιήσει» και να οικοδομήσει ένα νέο κράτος μακριά από τη Δύση και το ΝΑΤΟ και, φυσικά, στην αγκαλιά του Κρεμλίνου.

«Η αποναζστικοποίηση είναι απαραίτητη όταν μια σημαντική μερίδα του λαού, πιθανότατα η πλειοψηφία, κυριαρχείται και γοητεύεται από τη ναζιστική πολιτική», γράφει. Ο Σεργκέιτσεφ καλεί τις ρωσικές δυνάμεις να εξαλείψουν τους υποτιθέμενους Ναζί που βρίσκονται στην εξουσία στην Ουκρανία και ζητά την παραδειγματική και βάναυση τιμωρία τους.

An op-ed for state news agency RIA Novosti titled "What Russia should do with Ukraine" by pundit Timofei Sergeitsev has created quite a stir today

The rhetoric is truly horrific, even by the standards of what I'm used to seeing from pro-Kremlin media

Below are a few quotes:

