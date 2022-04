Άμαχοι Λουχάνσκ – Ντονέτσκ: «Απομακρυνθείτε τώρα που μπορείτε»

Οι αρχές της περιφέρειας του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία εξέφρασαν την ελπίδα να μπορέσουν σήμερα να απομακρύνουν αμάχους μέσω πέντε “ανθρωπιστικών διαδρόμων” και παρότρυναν τους κατοίκους να φύγουν “όσο είναι ασφαλές”. Σύμφωνα με την Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις που εισέβαλαν στη χώρα στις 24 Φεβρουαρίου ανασυντάσσονται και προετοιμάζονται για νέα επίθεση στην περιοχή του Ντονμπάς, στην οποία βρίσκεται το Λουχάνσκ.

“Θα τους βγάλουμε όλους έξω αν οι Ρώσοι μας επιτρέψουν να πάμε στα σημεία συνάντησης (για την απομάκρυνση αμάχων). Καθώς, όπως μπορείτε να δείτε, δεν τηρούν πάντα τις εκεχειρίες”, σημείωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λουχάνσκ Σέρχιι Γκαϊντάι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram. “Απευθύνω έκκληση σε όλους τους κατοίκους της περιφέρειας του Λουχάνσκ –εκκενώστε (την περιοχή) όσο είναι ασφαλές (…) Όσο υπάρχουν λεωφορεία και τρένα – αδράξτε αυτήν την ευκαιρία”, τόνισε.

In the #Luhansk region, #Russian troops have blown up a tank of toxic nitric acid(HNO3), which is extremely dangerous to human respiratory organs.

Isn't that a damn chemical attack? pic.twitter.com/N7FrP0HeAh

