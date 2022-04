Βομβαρδισμός Κραματόρσκ – Ουκρανία: Νέο ρωσικό σφυροκόπημα

Βομβαρδισμοί έπληξαν στη διάρκεια της περασμένης νύκτας το Κραματόρσκ, μεγάλη πόλη που ελέγχεται από το Κίεβο στην ανατολική Ουκρανία. Η πόλη απειλείται από μια επίθεση ρωσικών στρατευμάτων. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, πιθανόν πύραυλοι ή ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς κατέστρεψαν γύρω στις 03:00 (τοπική ώρα) στο κέντρο της πόλης ένα σχολείο το οποίο βρισκόταν δίπλα σε κτίριο της αστυνομίας.

Νωρίς το πρωί ένας κρατήρας διαμέτρου περίπου δέκα μέτρων ήταν ορατός μέσα στην αυλή του σχολείου, που έχει εν μέρει καταρρεύσει. Πολλοί υαλοπίνακες παραθύρων στη γύρω περιοχή έχουν σπάσει, όμως δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των κατοίκων της συνοικίας, καθώς το σχολείο φαίνεται πως ήταν άδειο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός. Αφότου η Ρωσία απέσυρε τα στρατεύματά της από την περιοχή του Κιέβου και τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας και ανακοίνωσε πως θέλει «να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην απελευθέρωση του Ντονμπάς», η ουκρανική αυτή περιοχή ζει με το φόβο μιας μείζονος ρωσικής επίθεσης.

Η ουκρανική κυβέρνηση δήλωσε πως περιμένει μια επιδείνωση της κατάστασης σ’ αυτή την περιοχή, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να περικυκλώσουν τον ουκρανικό στρατό, ο οποίος είναι ανεπτυγμένος από το 2014 σε μια γραμμή μετώπου κατά μήκος του Ντονέτσκ στα νότια και του Λουγκάνσκ στα ανατολικά – τις πρωτεύουσες των δύο αποσχισθεισών φιλορωσικών «δημοκρατιών» με το ίδιο όνομα-, η οποία προχωρεί πλέον μέχρι το Ιζιούμ στα βορειοδυτικά.

Ντε φάκτο περιφερειακή πρωτεύουσα από τον Οκτώβριο του 2014 του εδάφους που εξακολουθεί να ελέγχεται από το Κίεβο σ’ αυτό το τμήμα της χώρας, το Κραματόρσκ βρίσκεται στο κέντρο αυτού του καζανιού και μπορεί να βρεθεί περικυκλωμένο. Χιλιάδες κάτοικοι διέφυγαν τις τελευταίες ημέρες από την πόλη φοβούμενοι αυτή την περικύκλωση. Σύμφωνα με την ουκρανική σιδηροδρομική εταιρεία, 3.100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν χθες, Δευτέρα, αλλά τα δρομολόγια των τρένων διακόπηκαν σήμερα το πρωί εξαιτίας των νυκτερινών βομβαρδισμών, καθώς οι σιδηροδρομικές γραμμές πρέπει να επιθεωρηθούν.

‼Ukrainians, who were evacuated Kharkiv to Kramatorsk, was smashed by Russian air fighter… a lot of women and children… some of them dead now

