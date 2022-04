Ουκρανία πόλεμος: Η δραματική φωτογραφία ενός κοριτσιού

Σοκ προκαλεί η φωτογραφία ενός μικρού κοριτσιού από την Ουκρανία, στην πλάτη του οποίου οι γονείς του έγραψαν τα στοιχεία της, σε περίπτωση που τους συμβεί κάτι. Τις εικόνες αυτής της συγκλονιστικής εξέλιξης, που έχουν αρχίσει να γίνονται viral στα social media, ανεβάζουν δημοσιογράφοι στο Twitter, αναδεικνύοντας τη ζοφερή πραγματικότητα του πολέμου. «Οι Ουκρανές μητέρες γράφουν οικογενειακές επαφές στα σώματα των παιδιών τους σε περίπτωση που οι ίδιοι σκοτωθούν και το παιδί τους επιζήσει. Και η Ευρώπη εξακολουθεί να συζητά για το φυσικό αέριο», έγραψε στο Twitter η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Αναστάζια Λαπατίνα, δημοσιεύοντας μια τέτοια φωτογραφία.

A Ukrainian mom Oleksandra Makoviy wrote on her daughter’s body the name, date of birth, numbers of parents so that if she is lost or they are killed during war someone can help the girl.

“Then I even thought "why didn't I make a tattoo with this information to her?” Says her Mom pic.twitter.com/orCbgnPm1l

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) April 5, 2022