Κάρβουνο – ελεύθερη σκοπευτής: Μια άγνωστη, σύμβολο της γενναίας ουκρανικής αντίστασης

Ως εθνική ηρωίδα αντιμετωπίζουν στην Ουκρανία μία ελεύθερη σκοπευτή γνωστή με το παρατσούκλι «κάρβουνο». Η ελεύθερη σκοπευτής επέστρεψε στο μέτωπο λέγοντας στους συντρόφους της: «πρέπει να νικήσουμε αυτά τα ορκ» – συγκρίνοντας τους Ρώσους εισβολείς με τις δυνάμεις του κακού στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Η ελεύθερη σκοπευτής εντάχθηκε το 2017 στις δυνάμεις των πεζοναυτών της Ουκρανίας και πολέμησε κατά των φιλορώσων Αυτονομιστών στο ανατολικό τμήμα της χώρας, στο Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ. Αν και η πραγματική της ταυτότητα παραμένει άγνωστη, έχει αναδειχθεί σε σύμβολο της γενναίας ουκρανικής αντίστασης κατά των ρωσικών δυνάμεων εισβολής.

Η Ουκρανή ορκίστηκε να πολεμήσει τις δυνάμεις κατοχής στη χώρα της «μέχρι το τέλος». Αν και είχε αποχωρήσει τον περασμένο Ιανουάριο από το στρατό, έναν μήνα αργότερα επέστρεψε κι εντάχθηκε στην 35η ταξιαρχία πεζικού υπό τον υποναύαρχο Μικαϊλο Οστρογκράντσκι. Πολλοί συγκρίνουν το «Κάρβουνο» με την θρυλική Ουκρανή ελεύθερη σκοπευτή Λιουντμίλα Παβλιτσένκο, που απέκτησε το προσωνύμιο «Λαίδη Θάνατος», όταν σκότωσε 309 Ναζί στρατιώτες στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Παβλιτσένκο θεωρείται η πιο επιτυχημένη γυναίκα ελεύθερη σκοπευτής όλων των εποχών. Και λόγω των κατορθωμάτων στο μέτωπο συναντήθηκε με τους ηγέτες των τριών μεγάλων συμμαχικών δυνάμεων, τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, τον Φράνκλιν Ρούζβελτ και τον Ιωσήφ Στάλιν, ενώ τιμήθηκε με το ύψιστο βραβείο της ΕΣΣΔ, εκείνο της «ηρωίδας της Σοβιετικής Ένωσης». Μετά τη λήξη του Β΄ Π Π το πρόσωπο της Παβλιτσένκο τυπώθηκε σε γραμματόσημα, ενώ το 2015 γυρίστηκε ταινία για τη ζωή της.

A Ukrainian female sniper who goes by “Ugoliok” which means charcoal.🔥 pic.twitter.com/WOQHPMu2WC

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 3, 2022