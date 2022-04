Πρόσφυγες – Ουκρανία: Έξι διάσημοι που στάθηκαν έμπρακτα στο πλευρό τους

Οι πολεμικές συρράξεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αφήνουν ανυπεράσπιστους χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι από τη μία στιγμή στην άλλη, παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Οι εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή, μαρτυρούν πως ακόμη και σήμερα, η μοναδική λύση για τις άμαχες οικογένειες είναι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, για να σώσουν αγαπημένα πρόσωπα αλλά και τους ίδιους τους εαυτούς τους. Η κινητοποίηση του κόσμου, για την οικονομική και όχι μόνο υποστήριξη, είναι η τελευταία ελπίδα για τα θύματα του πολέμου. Εκτός από τις πολυάριθμες εθελοντικές ομάδες, που δημιουργούνται ανά τον κόσμο, για αποστολή βοήθειας σε εκείνους που βρίσκονται σε άμεση ανάγκη, δεν είναι λίγοι και οι διάσημοι, που έχουν διαγράψει μεγάλη πορεία σε φιλανθρωπικές δράσεις.

Κάποιοι από αυτούς δεν στέκονται απλά στην οικονομική βοήθεια. Οι επισκέψεις των διασημοτήτων σε προσφυγικούς καταυλισμούς και συσσίτια, είναι η απόδειξη, ότι η φήμη και η επιτυχία δεν αλλοιώνουν πάντα το αίσθημα της αλληλεγγύης. Δείτε παρακάτω, έξι από εκείνους, που άφησαν τα φώτα και τη λάμψη για λίγο πίσω τους, δίνοντας τον δικό τους αγώνα με τη φυσική τους παρουσία, στο πλευρό των προσφύγων.

UNHCR Special Envoy Angelina Jolie visited Ukrainian war refugees being treated at the Bambino Gesù paediatric hospital in Rome. March 30, 2022. pic.twitter.com/mmr6Vk3Lsv — best of angelina jolie (@bestofajolie) April 1, 2022

Αντζελίνα Τζολί

Η έντονη ακτιβιστική δράση και το φιλανθρωπικό έργο της Αντζελίνα Τζολί, είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια, καθιστώντας τη μία από τις πιο ευαισθητοποιημένες γυναίκες στο χώρο του θεάματος. Ως Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), εκτός από τη μεγάλη οικονομική συνεισφορά, έδωσε το «παρών» κατά καιρούς στα πεδία μάχης. Την 31η Μαρτίου του 2003, η σταρ βρέθηκε στο πλευρό των Κογκολέζων προσφύγων, οι οποίοι βρίσκονται καθ’ οδόν από την Κιγκόμα προς το στρατόπεδο Λούγκουφου της Τανζανίας. Η Τζολί έχει παραστεί, μεταξύ άλλων και σε έναν αυτοσχέδιο καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων στο Ιράκ, τον Αύγουστο του 2007, ενώ βοηθάει και στην Ουκρανία.

Μπραντ Πιτ

Ο Μπραντ Πιτ φαίνεται να ακολούθησε το παράδειγμα της πρώην συζύγου του, όντας εξίσου ευαισθητοποιημένος με ζητήματα, γύρω από πληγέντες πολέμου. Η φωτογραφία του Πιτ με μία οικογένεια Ιρακινών προσφύγων τον Οκτώβριο του 2009 στη Δαμασκό, έδειξε, ότι ένας αστέρας του Χόλιγουντ, μπορεί να βρει τη θέληση και τον χρόνο να προσφέρει, αποτελώντας ένα παράδειγμα προς μίμηση.

Angelina Jolie and Brad Pitt walking the streets of Damascus, 2009. Before the so-called "revolution" #Syria pic.twitter.com/Fivy5lngFe — Kotarō Fūma (@ARTPOPAlien_) July 21, 2017

Σκάρλετ Γιόχανσον

Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι γνωστή για την υποκριτική της ικανότητα και την ακαταμάχητη ομορφιά της. Ωστόσο, η μοιραία ξανθιά του Χόλιγουντ, έχει υπάρξει και πρέσβειρα της Oxfam, διαγράφοντας σημαντικό ανθρωπιστικό έργο. Οι φωτογραφίες της από την επίσκεψή της στον καταυλισμό Ντανταάμπ της Κένυας, όπου ζούσαν πρόσφυγες από τη Σομαλία, είχαν κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Η Γιόχανσον είναι ακόμη μία γυναίκα που απέδειξε, ότι η προσφυγιά αποτελεί ή τουλάχιστον θα έπρεπε να αποτελεί, πρόβλημα όλων.

#ThrowBackThursday Scarlett Johansson visited Kenya in 2011 as an ambassador for @Oxfam, look how cute with the kids! pic.twitter.com/X7NbLkNfyr — Scarl Johansson News (@scarlett_news) December 4, 2014

Ορλάντο Μπλουμ

Ο Ορλάντο Μπλουμ ξεχωρίζει για τη διακριτική παρουσία του, τόσο στη μεγάλη οθόνη, όσο και στον τρόπο ζωής του.Ο Βρετανός ηθοποιός, εκτός από τις γνώριμες επαγγελματικές του ασχολίες, τελεί παράλληλα και Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNICEF. Απόδειξη του φιλανθρωπικού του έργου αποτελεί το φωτογραφικό υλικό, κατά την επίσκεψή του στον καταυλισμό καταγραφής προσφύγων κοντά στη Γευγελή, τον Σεπτέμβριο του 2015. Πρόσφατα μάλιστα, ο ηθοποιός ταξίδεψε μέχρι τη Μολδαβία, για να βρεθεί στο πλευρό των παιδιών από την Ουκρανία.

Ρίτσαρντ Γκιρ

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ είναι ακόμη ένας χολιγουντιανός ηθοποιός, ο οποίος έχει αποδείξει την έμπρακτη συμπαράστασή του σε πρόσφυγες. Συγκεκριμένα ο Γκιρ έχει επισκεφθεί Αλβανούς πρόσφυγες από το Κοσσυφοπέδιο στον προσφυγικό καταυλισμό Μπράζντα κοντά στα Σκόπια, στις 28 Απριλίου 1999.

American Actor Richard Gere visits with ethnic Albanian refugees from #Kosovo at the Brazda Refugee Camp near Skopje In Macedonia .

April 28, 1999. 𝙿𝚑𝚘𝚝𝚘 & 𝙲𝚊𝚙𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚋𝚢 𝙰𝚖𝚒 𝚅𝚒𝚝𝚊𝚕𝚎 pic.twitter.com/kh6X4GpWhf — 𝗞𝗼𝘀𝗼𝘃𝗼 𝗪𝗶𝗹𝗹 𝗡𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗙𝗼𝗿𝗴𝗲𝘁 (@fbujupi_kosova) April 28, 2021

Τζέιν Φόντα

Η Τζέιν Φόντα έχει μείνει γνωστή για τη συστηματική προάσπιση των δικαιωμάτων της γυναίκας στον καλλιτεχνικό χώρο. Οι δράσεις της ωστόσο, ξεπέρασαν τα σύνορα του Χόλιγουντ. Στο πρόσωπο της ηθοποιού συγκεντρώνεται ένα πλήθος δράσεων και προσπαθειών στην εξάλειψη της υπονόμευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η βετεράνος ηθοποιός εθεάθη να αφήνει το σπίτι μιας οικογένειας στον προσφυγικό καταυλισμό Qalandia στις 21 Δεκεμβρίου 2002, στη Δυτική Όχθη.

Νταϊάνα, Πριγκίπισσα της Ουαλίας

Ο θρύλος της πριγκίπισσας Νταϊάνα είναι γνωστός περισσότερο από κάθε άλλον, για την έντονη κινητοποίηση υπέρ των αδυνάτων. Η ίδια έχει αποτελέσει έμπνευση για πολλούς, μιας και σύμφωνα με τη σύγχρονη ιστορία, θεωρείται μία από τις πιο αγαπημένες προσωπικότητες βασιλικής οικογένειας. Ο προβληματισμός της για τα ζητήματα των λαών του τρίτου κόσμου, αποτυπωνόταν σε κάθε ακτιβιστική της δράση. Η έμπρακτη συνεισφορά της, ακολουθεί μέχρι και σήμερα το προφίλ της αείμνηστης πριγκίπισσας της Ουαλίας, που έφυγε αρκετά νέα από τη ζωή. Εικόνες με την ίδια να ταξιδεύει στο πλευρό προσφύγων αλλά και να μαγειρεύει σε κέντρα σίτισης, ήταν μόνο μερικά από τα στιγμιότυπα, που σύστησαν το προφίλ της πιο αγαπητής πριγκίπισσας της σύγχρονης ιστορίας.