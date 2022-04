Bad Boys 4: Στον «πάγο» το πρότζεκτ μετά το χαστούκι τη βραδιά του Γουίλ Σμιθ στα Όσκαρ

Ο Γουίλ Σμιθ προσπαθεί να δείξει έμπρακτα, ότι μετάνιωσε για το χαστούκι που έδωσε στον Κρις Ροκ, αφού παραιτήθηκε από μέλος της Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Όλα δείχνουν, πως η ανάρμοστη συμπεριφορά του Σμιθ στη βραδιά των Όσκαρ, θα έχει βαριές επιπτώσεις στα επόμενα πρότζεκτ του. Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter», η εταιρία Sony Pictures βάζει στον «πάγο» το Bady Boys 4 που ετοίμαζαν, με πρωταγωνιστή τον Σμιθ.

‘Bad Boys 4,’ which was in active development, has reportedly been put on pause.

