Μπούκα σφαγή: Σχεδόν 410 οι νεκροί, πτώματα παντού κι αποτροπιασμός

Φρίκη προκαλούν οι εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την «σφαγή» των Ρώσων στην πόλη Μπούκα, στην Ουκρανία. Το Κίεβο κάνει λόγο για εγκλήματα πολέμου, ενώ η διεθνής κοινότητα έχει εκφράσει το σοκ της για τις θηριωδίες των ρωσικών δυνάμεων, με τον Ουκρανό πρόεδρο να προαναγγέλλει ότι για την κτηνώδη συμπεριφορά των Ρώσων στην Μπούκα θα επιληφθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 410 νεκρούς, την ώρα οι εικόνες με τους ομαδικούς τάφους που κάνουν τον γύρο του κόσμου προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό. Σώματα αμάχων -πολλά με δεμένα χέρια, τραύματα από πυροβολισμούς από κοντινή απόσταση και σημάδια βασανιστηρίων- βρέθηκαν σε μερικούς δρόμους αφού τα ουκρανικά στρατεύματα ανακατέλαβαν την πόλη, η οποία απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από το Κίεβο. Αυτά είναι όσα γνωρίζουμε σε αυτό το στάδιο για το τι συνέβη στην Μπούκα , όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Μπούκα, η οποία έχει μετατραπεί σε πόλη-φάντασμα είναι μια περιοχή περίπου 37.000 κατοίκων έξω από το Κίεβο. Η ουκρανική πόλη καταλήφθηκε από τον ρωσικό στρατό την τρίτη ημέρα του πολέμου, στις 26 Φεβρουαρίου, και παρέμεινε απροσπέλαστη για περισσότερο από έναν μήνα. Πολλοί κάτοικοι παγιδεύτηκαν από τις αδιάκοπες μάχες και στερήθηκαν νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ επιβίωναν σε πολικές θερμοκρασίες. Όταν οι βομβαρδισμοί σταμάτησαν την Πέμπτη (31/3), οι ουκρανικές δυνάμεις μπόρεσαν να εισέλθουν πλήρως στην πόλη. Οι δημοσιογράφοι του AFP το Σάββατο περιέγραψαν ότι είδαν τεράστιες τρύπες που άφησαν οι οβίδες σε πολυκατοικίες, πολυάριθμα κατεστραμμένα αυτοκίνητα και δρόμους γεμάτους συντρίμμια ή κατεστραμμένα καλώδια ρεύματος.

Οι ανταποκριτές του πρακτορείου ανέφεραν επίσης ότι είδαν τα πτώματα τουλάχιστον 22 ανθρώπων με πολιτικά ρούχα σε έναν μόνο δρόμο της πόλης. «Ένας βρισκόταν στο πεζοδρόμιο κοντά σε ένα ποδήλατο, άλλοι είχαν κοντά τους σακούλες με προμήθειες. Ένας άλλος άνδρας βρέθηκε με τα χέρια του δεμένα πίσω από την πλάτη του», είπαν όπως μετέδωσε ο Gurdian.

Μάρτυρες των φρικαλεοτήτων στην Μπούκα δήλωσαν στον Guardian ότι οι Ρώσοι στρατιώτες πυροβόλησαν εναντίον ανδρών που διέφευγαν από την πόλη και σκότωσαν πολίτες κατά βούληση. Ο Taras Schevchenko, 43 ετών, δήλωσε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες αρνήθηκαν να επιτρέψουν σε άνδρες να φύγουν από έναν ανθρωπιστικό διάδρομο. Τα πτώματα, είπε, ήταν διασκορπισμένα στα πεζοδρόμια, ενώ κάποιοι από τους σκοτωμένους είχαν «συνθλιβεί από τα τανκς σαν χαλιά από δέρμα ζώου».

Liberated Bucha near Kyiv. Horrible evidence of russian war crimes committed during the occupation of the city. Never forget. Never forgive. #BuchaMassacre #RussianWarCrimes pic.twitter.com/ec03jui5AH

Η μητέρα του Shevchenko, Yevdokia, 77 ετών, είπε ότι είδε έναν ηλικιωμένο άνδρα να εκτελείται μπροστά στη σύζυγό του. «Τον πυροβόλησαν και διέταξαν τη γυναίκα να φύγει», είπε, σύμφωνα με τον Gurdian που υποστηρίζει ότι οι αφηγήσεις δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτούν ανεξάρτητα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μπούκα, Ανατόλι Φεντόρουκ, πολλοί άμαχοι σκοτώθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις με «σφαίρα στο πίσω μέρος του λαιμού». Μάλιστα την Κυριακή ο δήμαρχος δήλωσε ότι 280 άνθρωποι θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους.

Ο δήμαρχος του Κιέβου που πήγε στην Μπούκα την Κυριακή, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε στο AFP ότι ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός. «Αυτό δεν είναι πόλεμος, είναι γενοκτονία, γενοκτονία του ουκρανικού πληθυσμού». Η αμερικανική εταιρεία Maxar που από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανοία παρέχει δορυφορικές εικόνες από τα πεδία της μάχης δημοσίευσε τώρα φωτογραφίες πάνω από την Μπούτσα. Αυτές δείχνουν μία τάφρο μήκους περίπου 14 μέτρων, στον περιβάλλοντα χώρο εκκλησίας, στο σημείο δηλαδή όπου έχει εντοπιστεί ένας ομαδικός τάφος.

Ukrainian civilians' bodies have been found littered around Bucha, other areas in NW Kyiv region. A mass grave was found at Church of St. Andrew & Pyervozvannoho All Saints. Satellite images from @Maxar show the first signs of excavation were on March 10. Latest images March 31. pic.twitter.com/6lKxRYEDd7

— Christopher Miller (@ChristopherJM) April 3, 2022