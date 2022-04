Πυρηνικοί σταθμοί Βρετανία: Στην «αντεπίθεση» μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Βρετανία ενδέχεται να κατασκευάσει έως και επτά νέους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας στο πλαίσιο μιας ριζικής επέκτασης της εγχώριας ενέργειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Επιχειρήσεων Κουάζι Κουάρτενγκ στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας Telegraph (The Sunday Telegraph).

«Υπάρχει χώρος όπου έχουμε έξι ή επτά τοποθεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο» μέχρι το 2050, είπε ο Κουάρτενγκ στην εφημερίδα. Η Sunday Telegraph ανέφερε ότι υπουργοί συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα, με την ονομασία Great British Nuclear, για να εντοπίσουν τοποθεσίες, να παρακάμψουν τη γραφειοκρατία για να επιταχύνουν τη διαδικασία σχεδιασμού και να συγκεντρώσουν ιδιωτικές εταιρείες για τη διαχείριση κάθε τοποθεσίας. Ανέφερε ότι η νέα στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας της Βρετανίας, που πρόκειται να παρουσιαστεί την Πέμπτη, αναμένεται να δεσμεύσει την κυβέρνηση να υποστηρίξει την κατασκευή τουλάχιστον δύο νέων πυρηνικών σταθμών μεγάλης κλίμακας έως το 2030, εκτός από μικρούς δομοστοιχειωτούς αντιδραστήρες.

