Ουκρανία πόλεμος: Νεκρός ο γνωστός φωτορεπόρτερ Μαξίμ Λεβίν

Νεκρός στα περίχωρα του Κιέβου εντοπίστηκε ο Ουκρανός φωτορεπόρτερ Μαξίμ Λεβίν, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από τις 13 Μαρτίου. Η ουκρανική εισαγγελία κατηγορεί τις ρωσικές δυνάμεις ότι ευθύνονται για το θάνατο του γνωστού φωτορεπόρτερ, πατέρα τεσσάρων παιδιών, ο οποίος συνεργαζόταν με διεθνή ειδησεογραφικά μέσα και οι λήψεις του έχουν κάνει το γύρο του κόσμου.

Ukrainian photojournalist Max Levin, our friend and colleague, was found dead April 1, killed by Russian forces near Kyiv. I knew Max, a father of 4, since we began covering the war in 2014. He was brave, talented, and dedicated to covering this story. I can’t believe he’s gone. pic.twitter.com/YelibinC7v

— Christopher Miller (@ChristopherJM) April 2, 2022