Γενοκτονία Ουκρανών: «Μας εξοντώνουν γιατί δεν υποτασσόμαστε», λέει ο Ζελένσκι

Για γενοκτονία στην Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στην εκπομπή Face the Nation του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS. «Πράγματι, πρόκειται για γενοκτονία. Η εξόντωση ολόκληρου του έθνους και του λαού», είπε ο Ζελένσκι, μιλώντας μέσω διερμηνέα. «Είμαστε οι πολίτες της Ουκρανίας και δεν θέλουμε να υποταχθούμε στην πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Για αυτόν τον λόγο μας καταστρέφουν και μας εξοντώνουν», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ρωσία θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της πίσω από τα σύνορα της Ουκρανίας, όπως ήταν πριν τις 24 Φεβρουαρίου, οπότε και ξεκίνησε η ρωσική εισβολή. Από τότε, ανέφερε, πλην των καταστροφών, εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανοί εκκένωσαν τα σπίτια τους, εν μέσω επιθέσεων από τη Ρωσία, ενώ αρκετοί παραμένουν στη χώρα.

“Is this genocide?” @margbrennan asks Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy.

“Indeed. This is genocide,” Zelenskyy says, adding that Ukraine is being “destroyed and exterminated” by Russian forces.

