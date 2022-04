Ζώδια και συμφέρον: Ποιοι βάζουν τον εαυτό τους πάνω από όλα

Υπάρχουν 4 ζώδια που βάζουν πάνω απ’ όλα και απ’ όλους τον εαυτό τους.

Είναι οι συμφεροντολόγοι του ζωδιακού κύκλου και εκείνοι που κοιτάζουν πρώτα τι είναι καλό για αυτούς. Αγαπούν την καλοπέραση και ναι, όσο κι αν δεν αρέσει στους άλλους, πολλές φορές θα κοιτάξουν το συμφέρον τους. Αυτά τα 4 ζώδια θα κοιτάξουν πρώτα πώς θα ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες και μετά έρχονται όλοι οι άλλοι.

Λέων

Οταν κάνεις πλάνα με αυτό το ζώδιο να ξέρεις ότι είτε θα πας με τα νερά του είτε θα είσαι μόνος σου. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά «their way or the highway». Το καλύτερό του είναι όταν συμφωνείς μαζί του και ακόμα περισσότερο όταν τον αποθεώνεις. Θα κάνει σχέση με όσους θα ανεβάσουν και το δικό του στάτους που έχει τόσο πολύ σε προτεραιότητα στη ζωή του.

Υδροχόος

Λειτουργεί πάντα απρόβλεπτα, καταφέρνοντας να απομονώνει τα συναισθήματά του. Η κοινωνική του ανέλιξη είναι πολύ σημαντική για εκείνον και πολλές φορές κοιτάζει τον συμφέρον του με σχέδια που είναι καλά κρυμμένα στο τσεπάκι του.

Κριός

Είναι παθιασμένος, ενθουσιώδης και θέλει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής του αντικειμένου του πόθου του. Θα κάνει γενικώς τα πάντα για να φτάσει εκεί που θέλει και να πετύχει τον σκοπό του, κοιτάζοντας πρώτα το συμφέρον του.

Τοξότης

Επιπόλαιος, ασυνεπής, και ανεύθυνος είναι μερικά από τα αρνητικά χαρακτηριστικά του Τοξότη. Τον λες και συμφεροντολόγο επειδή θέλει πάντα να περνάει καλά και να μην ζορίζεται. Ο περιπετειώδης Τοξότης είναι η επιτομή του «θα κάνω ό,τι θέλω».