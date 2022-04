Viral: Θέλετε να γίνετε ιδιοκτήτης… φάρου;

Μπορείτε να γίνετε ιδιοκτήτης ενός τρομακτικού, εγκαταλελειμμένου φάρου στα ανοιχτά της βορειοδυτικής ακτής του Όρεγκον, προσβάσιμο μόνο με ελικόπτερο και χωρίς τρεχούμενο νερό ή εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις, με μόλις 6,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο λόγος για τον φάρο Τίλαμοκ Ροκ, χτισμένος το 1881 και εγκαταλελειμμένος εδώ και 65 χρόνια, η πανύψηλη αυτή κατασκευή είναι ο μοναδικός υπεράκτιος φάρος της πολιτείας του Όρεγκον.

Βρίσκεται σε ένα βραχώδες νησί και η πρόσβασή του με σκάφος είναι σχεδόν αδύνατη λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών. Τα συνεργεία που δούλευαν εκεί, εγκλωβισμένα για μήνες τότε, το ονόμασαν «Τρομερό Τίλι» επειδή είχε κρύο, υγρασία. Ο μοναχικός φάρος απέχει ένα μίλι από το Τίλαμοκ Χέντ του Όρεγκον.

WOW! Anthony Krueger captured this gorgeous photo of the Tillamook Rock Lighthouse today! Thank you for sending in the photo, Anthony! pic.twitter.com/qUmcpIG1m7

