Ακτιβίστρια κατά των αμβλώσεων: 5 έμβρυα σε σπίτι 28χρονης

Η αστυνομία εντόπισε πέντε έμβρυα σε σπίτι στην Ουάσινγκτον, που σύμφωνα με οργάνωση κατά των αμβλώσεων ανήκει σε ακτιβίστριά της. Πρόκειται για την Λορέν Χάντι, την 28χρονη διευθύντρια ακτιβισμού της οργάνωσης Progressive Anti-Abortion Uprising, σε βάρος της οποίας έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για εισβολή σε κλινική αμβλώσεων. Η αστυνομία δημοσιοποίησε μόνο τη διεύθυνση στην οποία βρέθηκαν τα έμβρυα, αλλά η Τερίσα Μπουκοβίνακ, ιδρύτρια και επικεφαλής της οργάνωσης κατά των αμβλώσεων επιβεβαίωσε στους New York Times ότι πρόκειται για το διαμέρισμα της Χάντι. Η 28χρονη στο παρελθόν έχει αυτοχαρακτηριστεί «καθολική αναρχική». «Οι άνθρωποι θα φρικάρουν όταν το μάθουν», σχολίασε στο WUSA9, όταν η αστυνομία εντόπισε τα έμβρυα στο σπίτι της. Σε ανάρτηση είπε ότι ήθελε να τα «απελευθερώσει» από τις εταιρείες ιατρικών αποβλήτων και να γίνει «σωστή ταφή τους».

Πρόσφατα η Χάντι υποστήριξε ότι απέκτησε πρόσβαση σε τράπεζα ιστών και οργάνων εμβρύων στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, στο Σιάτλ. Το ίδρυμα ανέφερε ότι ο χώρος αποθήκευσης είναι κλειδωμένος και τίποτα δεν έχει αφαιρεθεί. Σε βάρος της Λορέν Χάντι και άλλων οχτώ ατόμων απαγγέλθηκαν αυτή την εβδομάδα κατηγορίες για εισβολή σε κλινική αμβλώσεων της Ουάσινγκτον, που έγινε τον Οκτώβριο του 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 28χρονη έκλεισε ραντεβού για άμβλωση, με άλλο όνομα. Αλλά όταν έφτασε εκεί, οι υπόλοιποι μπήκαν διά της βίας στην κλινική, ρίχνοντας κάτω μια υπάλληλο. Η Χάντι και οι υπόλοιποι κατηγορούνται για συνωμοσία προκειμένου να τραυματίσουν, να απειλήσουν και να εκφοβίσουν τους ασθενείς και τους εργαζομένους της κλινικής, μεταξύ άλλων. Αν κριθούν ένοχοι, είναι αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης έως 11 χρόνια και πρόστιμο ύψους 350.000 δολαρίων.

On March 9th myself & fellow activists gained access to University of Washington’s fetal organ labs & freezers

We saw bags filled with aborted baby body parts that will be used in experimentations all across the universities in America

Press drop: https://t.co/bC6Ldw9IJ1 https://t.co/GxmNg1ZUcB

— CatholicBandito🏴❤️‍🔥 (@repreaux) March 24, 2022