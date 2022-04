Ζεράρ Ντεπαρντιέ – Πούτιν: Η Ρωσία “έχασε” ένα φίλο

Μπορεί στο παρελθόν ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ, να έχει εξάρει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τώρα όμως επέκρινε τις «τρελές, απαράδεκτες ακρότητες» του Ρώσου προέδρου στην Ουκρανία. Ο Ντεπαρντιέ, ο οποίος το 2013 έλαβε την ρωσική υπηκοότητα, δήλωσε χθες, Πέμπτη, στο Γαλλικό Πρακτορείο: «ο ρωσικός λαός δεν ευθύνεται για τις τρελές, απαράδεκτες ακρότητες των ηγετών του, όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν».

Ο Ντεπαρντιέ είπε ακόμη ότι θα δωρίσει όλα τα έσοδα από τις τρεις συναυλίες του στο Παρίσι (1-3 Απριλίου) στους «Ουκρανούς, θύματα αυτού του αδελφοκτόνου πολέμου». Το 2013 ο Πούτιν χορήγησε στον Ντεπαρντιέ την ρωσική υπηκοότητα προκαλώντας κατακραυγή στη Γαλλία δεδομένου ότι ο ηθοποιός κατηγορείται ότι εγκατέλειψε την πατρίδα του για να αποφύγει να φορολογηθεί με έναν νέο φόρο για τους εκατομμυριούχους.

Ο ηθοποιός έλαβε το νέο διαβατήριό του από τον ίδιο τον Πούτιν στην εξοχική κατοικία του Ρώσου προέδρου στη Μαύρη Θάλασσα.

Veteran actor Gerard Depardieu denounced the "crazy, unacceptable excesses" of Russian President Vladimir Putin in Ukraine.

Depardieu, who has praised the Russian leader in the past, left France and took up Russian nationality in 2013 https://t.co/aqeTfQxbVm pic.twitter.com/4cx8azJT5d

— AFP News Agency (@AFP) March 31, 2022