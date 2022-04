Αντετοκούνμπο Μπακς: Πρώτος σκόρερ στην ιστορία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πλέον πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μπακς μετά τη μεγάλη νίκη των ελαφιών στο Μπρούκλιν και τους 44 πόντους που έβαλε, αφού ξεπέρασε τον Τζαμπάρ.

Τα… ελάφια έφτιαξαν ένα video για να παρουσιάσουν την πορεία του Γιάννη από τη βραδιά που τον επέλεξαν στο draft σε μια κίνηση που άλλαξε την ιστορία τους μέχρι και το φοβερό ρεκόρ πόντων, το οποίο πολύ δύσκολο θα σπάσει στο μέλλον.

Μεγάλο πράγμα να αφήνεις πίσω σου τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ, Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ, έστω και σε μια ομάδα.

From the 15th pick to Milwaukee’s All-Time Scoring Leader.

The work isn’t done. Stay hungry. pic.twitter.com/decXP9Osz0

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 1, 2022