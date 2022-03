Βίντεο Βρετανίας για Κύπρο: Η μεγάλη γκάφα και η “συγγνώμη”

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βίντεο που δημοσίευσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, στο οποίο απεικονίζεται η Κύπρος χωρίς τις κατεχόμενες περιοχές. Στο συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, προβάλλονται οι χώρες που καταδικάζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, στο βίντεο δεν περιλαμβάνονται ούτε τα κατεχόμενα αλλά ούτε και οι βρετανικές βάσεις.

Μετά το σάλο που προκλήθηκε, η Ύπατη Αρμοστεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο ζήτησε συγγνώμη και διεμήνυσε πως αυτό ήταν ένα λάθος σχεδιασμού και δεν αντικατοπτρίζει καμία αλλαγή στην πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, «ενός πολύτιμου φίλου και εταίρου του Ηνωμένου Βασιλείου». «Επρόκειτο για λάθος σχεδιασμού και δεν αντανακλά καμία αλλαγή στη βρετανική πολιτική έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, έναν πολύτιμο φίλο και εταίρο του Ηνωμένου Βασιλείου», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε δήλωσή της η Υπάτη Αρμοστεία, όπως μετέδωσε το Sigmalive. «Μία αναθεωρημένη εκδοχή του βίντεο έχει τώρα εκδοθεί, με διορθωμένο χάρτη. Η βρετανική κυβέρνηση επικοινώνησε με την κυβέρνηση της Κύπρου για να εξηγήσει τι συνέβη. Καταστήσαμε σαφές ότι λυπούμαστε για την προσβολή που προκάλεσε αυτό το σφάλμα. Έχουμε λάβει βήματα για να διασφαλίσουμε ότι δε θα υπάρξει επανάληψη», καταλήγει η ανακοίνωση.

The UN General Assembly voted on a resolution to make clear that Russia is the sole cause of the humanitarian crisis in Ukraine. 🇺🇳

The Kremlin is isolated. The world has chosen to #StandWithUkraine. 🇺🇦 pic.twitter.com/aFwrf6fQt2

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 28, 2022