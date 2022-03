Το μικρότερο αυτοκίνητο στον κόσμο: O 31χρονος οδηγός, δεν το αλλάζει με τίποτα!

Ένας άντρας, που οδηγεί το μικρότερο αυτοκίνητο στον κόσμο, λέει ότι ο κόσμος τον χλευάζει για το μικροσκοπικό του όχημα – αλλά «γελάει τελευταίος» όταν χρειάζεται να βάλει βενζίνη. Ο Alex Orchin, κάνει βόλτες στο χωριό του, στο Σάσεξ, και τακτοποιεί όλες τις καθημερινές δουλειές του με το ιδιόμορφο, μπλε Peel P50 του. Ο 31χρονος οδηγός έχει ύψος περίπου 1,8 μέτρα, αλλά το αυτοκίνητο έχει μήκος μόλις 134 εκατοστά, πλάτος 98 και ύψος 100, ενώ διαθέτει ντεπόζιτο 5 λίτρων. «Κοστίζει περίπου 7 λίρες για να το φουλάρω», λέει. Ο Alex είναι ένας μανιώδης συλλέκτης αυτοκινήτων, αλλά περισσότερο του αρέσει να κυκλοφορεί με το μικροσκοπικό τρίτροχο. Το μονοθέσιο αυτοκίνητο δεν χωράει βέβαια ούτε βαλίτσα ούτε καν ένα σακίδιο και αναγκάζει τα γόνατα του Alex να στριμώχνονται στις δύο πλευρές του τιμονιού.

Λέει ότι είχε εμμονή με τα αυτοκίνητα από τότε που είδε τον Jeremy Clarkson να οδηγεί ένα στο “Top Gear”. Πέρυσι, οδήγησε το κατά μήκος του Ηνωμένου Βασιλείου με το αυτοκίνητο – το οποίο έχει τελική ταχύτητα μόλις 37 χλμ/ώρα. «Πάντα με ενδιέφεραν τα παλιά, vintage και ασυνήθιστα αυτοκίνητα από τότε που ήμουν παιδί. Κανείς στην οικογένειά μου δεν ασχολούταν με αυτό – ήταν τυχαία εμμονή! Ήμουν σοφέρ για vintage αμάξια και είχα επίσης ένα Model T του 1914 και ένα Morris Minor του 1968. Μου κόλλησε η ιδέα να πάρω ένα P50 μόνο και μόνο επειδή ήταν τόσο μικροσκοπικό, αλλά όταν είδα ένα αυθεντικό για 100.000 λίρες, το αγόρασα», λέει.

Πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, αγόρασε ένα από τα νεότερα, το οποίο προηγουμένως ανήκε σε κάποιος από το Isle of Man. «Το αυτοκίνητο πάντα τραβάει την προσοχή – είναι αρκετά εντυπωσιακό γιατί για μένα είναι απλώς ένα μικροσκοπικό αυτοκίνητο. Είναι πολύ μικρότερο από ό,τι νομίζετε- όλοι το λένε όταν το βλέπουν από κοντά. Μπορώ να βάλω μια τσάντα για ψώνια στα αριστερά, δίπλα στο χειρόφρενο, αλλά τίποτα άλλο». Το P50 κατασκευάστηκε για πρώτη φορά στο Isle of Man τη δεκαετία του 1960 και το 2010 ονομάστηκε το μικρότερο αυτοκίνητο παραγωγής που κατασκευάστηκε ποτέ, σύμφωνα με το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Το όχημα κατασκευάστηκε το 2017 αλλά βασίζεται στον αρχικό σχεδιασμό από τα πρώτα μοντέλα παραγωγής της δεκαετίας του 1960.

We've got Alex Orchin and his fantastic Peel P50 stopping in today on his journey travelling the length of the UK for Children in Need.

The Peel P50 is the worlds smallest car and we can't wait to welcome them both to Great British Car Journey pic.twitter.com/XPvqC3qzdU

