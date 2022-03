Κώστας Μπακογιάννης: «Είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε το γήπεδο του Βοτανικού άμεσα»

Λίγες ώρες, πριν τα μέλη του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού πάρουν στα χέρια τους το μέλλον της ιστορικής ομάδας της Αθήνας, ο Κώστας Μπακογιάννης εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του ότι θα υπερψηφιστεί η δημιουργία του νέου σύγχρονου γηπέδου στο Βοτανικό. «Εχω απόλυτη εμπιστοσύνη, στην κρίση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση των Παναθηναϊκών που αγαπάνε το Σύλλογο, που αγαπάνε την ομάδα και είμαι απολύτως πεπεισμένος πως αύριο θα γραφτεί ιστορία και πως θα ψηφίσουν ΝΑΙ». Ο Δήμαρχος Αθηναίων παρείχε εκ νέου όλες τις θεσμικές εγγυήσεις που προκύπτουν από το Προεδρικό Διάταγμα, τις τρεις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ των τεσσάρων μερών, τη βούληση όλων και τη συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε “win win”.

Για τη χρηματοδότηση του έργου ανέφερε: «Εμείς είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε το γήπεδο άμεσα. Να πατήσουμε το κουμπί. Το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί, να συμβασιοποιηθεί και να αρχίσει να δουλεύεται. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε σύμβαση σε περίπου ένα χρόνο, αν όχι νωρίτερα, και το χρονοδιάγραμμά μας είναι ότι θα έχουμε ολοκληρώσει το γήπεδο το 2026». Ο Δήμαρχος Αθηναίων, απέκλεισε κατηγορηματικά, εφόσον εγκριθεί το project από τη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη, να υπάρξει πρόβλημα στη χρηματοδότηση και κατασκευή του λέγοντας « Όταν έχεις δημοπρατήσει ένα δημόσιο έργο, το έχεις συμβασιοποιήσει και το δουλεύεις αυτό δεν σταματάει».

Το σπίτι του Παναθηναϊκού for ever

Για την κυριότητα του νέου γηπέδου ο κ. Μπακογιάννης ήταν ξεκάθαρος: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, είναι το σπίτι του Παναθηναϊκού for ever, για πάντα …Τελεία και παύλα. Οσο δικό του γήπεδο είναι η Λεωφόρος τόσο θα είναι και ο Βοτανικός». Πρόσθεσε επίσης ότι ο Ερασιτέχνης «έχει περισσότερα δικαιώματα στον Βοτανικό απ’ ό,τι στην Λεωφόρο». Σε ανάλογη ερώτηση τόνισε “Το γήπεδο του Βοτανικού όπως σας είπα είναι το σπίτι του Παναθηναϊκού forever 99 χρόνια plus. Από εκεί και πέρα κατά κυριότητα ναι, είναι του Δήμου Αθηναίων”.

Σχετικά με την κυριότητα του γηπέδου της Αλεξάνδρας υπογράμμισε:

«Το γήπεδο της Αλεξάνδρας ανήκει στους Παναθηναϊκούς και στους Αθηναίους. Εγώ δεν πρόκειται να ανοίξω το “Κουτί της Πανδώρας”. Δεν το έκανε κανείς πρόεδρος του Παναθηναϊκού και κανείς δήμαρχος, 100 χρόνια. Αυτή τη συζήτηση δεν θέλει κανένας να την ανοίξει και το λέω πολύ συνειδητά. Είχα πει πως η Παναθηναϊκή οικογένεια είναι σημαντικό να είναι ενωμένη. Τώρα λέω ότι είναι σημαντικό να είναι ενωμένη και η παναθηναϊκή οικογένεια και η οικογένεια της Αθήνας».

Απαντώντας στο ερώτημα «τι θα γίνει αν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποφασίσει να φύγει από τον Βοτανικό» ο κ. Μπακογιάννης σημείωσε:

«Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα αφήσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός το γήπεδο για να πάει να παίξει πού; Αλλά ας πούμε ότι το “αφεντικό τρελάθηκε” και γίνεται και αυτό. Σε αυτή την περίπτωση προφανώς ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει τη συντήρηση του γηπέδου». Για τη δυνατότητα να γίνει νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε: «Χωροταξικά, πολεοδομικά, τεχνικά δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα γήπεδο, όπως αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε στο Βοτανικό, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι πάρα πολύ απλό».

Σχετικά με τις προδιαγραφές του γηπέδου και την πιθανότητα λόγω των ανατιμήσεων στα οικοδομικά υλικά να υπάρξουν αλλαγές ανέφερε: «Ο προϋπολογισμός του γηπέδου ήταν 85 εκατομμύρια. Πήγαμε από τα 85 στα 115 ακριβώς, γιατί πολύ νωρίς είδαμε την αύξηση των τιμών και θέλαμε να τις ενσωματώσουμε για να είμαστε ασφαλείς. Δεν θα υπάρχει λοιπόν κανένα ζήτημα. Έχουμε το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα το οποίο θέλουμε να κατασκευάσουμε. Για αυτό έχουμε φέρει και την καλύτερη μελετητική ομάδα στην Ελλάδα. Τους καλύτερους μηχανικούς. Τους καλύτερους αρχιτέκτονες, οι οποίοι μας έχουν κάνει αυτή τη μελέτη πάνω στην οποία βασιζόμαστε. Αλλά, έχοντας πάρει υπόψη και έχοντας λάβει υπόψη όλα τα πιθανά σενάρια, το έργο αυτό είναι απολύτως ώριμο»

Σχετικά με το όνομα του νέου γηπέδου στον Βοτανικό ανέφερε:

«Εμείς ως Δήμος Αθηναίων θα στηρίξουμε όποια απόφαση θα πάρει ο Ερασιτέχνης και η ΠΑΕ» . Σημείωσε ωστόσο ότι «το γήπεδο θα μπορούσε να έχει ένα όνομα από τα χρυσά χρόνια της ομάδας». Σε ανάλογη ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση ο χώρος που θα διαμορφωθεί στη Λεωφόρο να ονομαστεί “Άλσος Παναθηναϊκού” απάντησε «Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Αλλά θα ήθελα να το συζητήσω με την οικογένεια του Παναθηναϊκού πρώτα. Θα ήθελα, να συζητήσουμε αν θέλουμε να το πούμε Άλσος Παναθηναϊκού, Άλσος Παναθηναϊκού Απόστολος Νικολαΐδης». Ερωτηθείς αν υπάρχει περίπτωση να γίνει επαναδιαπραγμάτευση του σχεδίου μετά από μια πιθανή άρνηση της Γενικής Συνέλευσης ο Δήμαρχος Αθηναίων ήταν απόλυτα σαφής: «Αποκλείω κάθε επαναδιαπραγμάτευση και την αποκλείω διότι πολύ απλά αυτή την στιγμή δεν αντιλαμβάνομαι τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να επαναδιαπραγματευτούμε…».

Έχουμε κάνει όλοι το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Και όλοι, επαναλαμβάνω, έχουμε σηκωθεί από το τραπέζι κερδισμένοι με πιο κερδισμένο από όλους τον ίδιο τον Ερασιτέχνη. Θυμίζω, νέα αρένα. Έχουμε, λοιπόν, τη νέα αρένα, έχουμε τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, έχουμε τη συνολική διαμόρφωση του χώρου με κάποιες εγκαταστάσεις για το Δήμο Αθηναίων λίγο πιο πέρα. Και έχουμε στην Αλεξάνδρας το χώρο πρασίνου μαζί με το εντευκτήριο, το μουσείο και το υπόγειο πάρκινγκ. Και όλα αυτά με τον ερασιτέχνη να έχει όλες τις εγγυήσεις για τη συντήρηση του γηπέδου, για το 15% για 49 χρόνια το οποίο έγινε με ειδική νομοθετική ρύθμιση. Έχουμε τις εμπορικές χρήσεις οι οποίες έχουν διασφαλιστεί. Και έχουμε και τα χρήματα, τα έσοδα που θα λαμβάνει ο Ερασιτέχνης από την ΠΑΕ. Ποια είναι η επαναδιαπραγμάτευση που θα μπορούσε να γίνει; Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να κερδίσει ο Ερασιτέχνης που δεν έχει κερδίσει;»

Τέλος, ο Δήμαρχος Αθηναίων, επανέλαβε με απόλυτο τρόπο ότι το σχέδιο κατεδάφισης της Λεωφόρου θα αρχίσει αφού ο Παναθηναϊκός πάρει τα κλειδιά του νέου γηπέδου και παίξει το πρώτο του παιχνίδι στο νέο γήπεδο.