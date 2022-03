Γουίλ Σμιθ – Όσκαρ: Η δημόσια συγγνώμη για το χαστούκι

Δημόσια συγγνώμη από τον Κρις Ροκ ζήτησε ο Will Smith για το χαστούκι στα Oscars 2022. Με τοποθέτησή του στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram, o Γουίλ Σμιθ απολογήθηκε για την πράξη του, την οποία χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη», ζητώντας συγγνώμη από τον Κρις Ροκ, που μερικές ώρες πριν έγινε ο… αποδέκτης της ξεγυρισμένης «καρατιάς» από τον μεγάλο νικητή του Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

I think we can all agree that we've completely lost respect for these two . Disgraceful Behaviour 😡 #WillSmith #WillSmithAssault #JadaPinkettSmith #WillAndChris #ChrisRock #AcademyAwards2022 pic.twitter.com/4MRiHWFn23

