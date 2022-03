Σέρβος πρόεδρος – τρένο: Viral ο… άκυρος χαιρετισμός

Viral έχει γίνει στο Twitter ένα βίντεο που περιλαμβάνει πλάνα από τα πρόσφατα εγκαίνια μιας νέας σιδηροδρομικής γραμμής που ενώνει το Βελιγράδι με το Νόβι Σαντ, και αποτελεί μέρος του ευρύτερου δρομολογίου Βελιγραδίου – Βουδαπέστης. Το κλιπ που δημοσίευσε ο χρήστης Yugopnik στο Twitter περιλαμβάνει μονταρισμένα πλάνα από τη διαδρομή των 30 λεπτών με το τρένο που πραγματοποίησαν πριν από μερικές μέρες οι πρόεδροι της Σερβίας και της Ουγγαρίας. Σε αυτό, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς φαίνεται να χαιρετάει από το παράθυρο μια σχεδόν άδεια αποβάαθρα ή ανθρώπους που βρίσκονται εκατοντάδες μέτρα μακριά και κάνουν ανυποψίαστοι τις δουλειές τους, και μάλιστα με τον ίδιο ενθουσιασμό που θα έδειχνε μπροστά από ένα τεράστιο συγκεντρωμένο πλήθος.Ο Βίκτορ Ορμπάν, από τη μεριά του, εμφανίζεται αρκετά πιο συγκρατημένος τουλάχιστον στα πλάνα που περιλαμβάνει το viral βίντεο.

Serbian President waving at nobody pretending there's a crowd gathered there to celebrate the new railway line is one of the best metaphors for politican-voter interactions I've seen in a long while pic.twitter.com/oYOvmkb1R9

— Yugopnik (@yugopnik) March 28, 2022