Ρώσοι μισθοφόροι – Ουκρανία: Μέλη του Wagner αναπτύσσονται στην Ουκρανία

Μισθοφόροι του ρωσικού ομίλου Wagner έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Ουκρανία, ανέφερε χθες Δευτέρα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, εκτιμώντας ότι πάνω από 1.000 μαχητές της διαβόητης παραστρατιωτικής οργάνωσης θα εμπλακούν ή εμπλέκονται ήδη στον πόλεμο. «Η ρωσική ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Όμιλος Βάγκνερ αναπτύχθηκε στην ανατολική Ουκρανία», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω Twitter. «Αναμένεται να στείλει πάνω από 1.000 μισθοφόρους, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων οργανωτικών στελεχών, για μάχιμες επιχειρήσεις», συνέχισε.

