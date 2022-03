Ουκρανία πόλεμος: Δεν έχει τέλος η φρίκη του πολέμου

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες βίντεο που δείχνουν Ουκρανούς στρατιώτες να τηλεφωνούν από τα κινητά νεκρών Ρώσων στρατιωτών στις οικογένειές τους για να τις ειρωνευτούν. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια σειρά από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο telegram σε κανάλια του τάγματος Αζόφ και δείχνουν Ουκρανούς στρατιώτες να τηλεφωνούν στις οικογένειες νεκρών Ρώσων και να τους κοροϊδεύουν. Σε ένα από τα βίντεο, Ουκρανός καλεί τη μητέρα στρατιώτη από τη Ρωσία υποστηρίζοντας πως άφησαν το σώμα του να τον φάνε τα σκυλιά… Η μάνα στο τέλος του βίντεο ξεσπά σε κλάματα.

Τα βίντεο δημοσιεύτηκαν στη συνέχεια στο Twitter και αναδημοσιεύτηκαν από πολλούς υποστηρικτές της Ρωσίας, ενώ πολλοί κάνουν λόγο για εγκλήματα πολέμου από την Ουκρανία. Αξιωματούχοι της Ουκρανίας έχουν ήδη δώσει εντολή να ερευνηθεί η γνησιότητα των συγκεκριμένων βίντεο.

#ukraine soldiers calling family of deceased to mock and swear at them. Knowing modern phones – the soldier in question must’ve been alive before they unlocked his device. That’s another POW #warCrime to their repertoire. pic.twitter.com/D55T6Hu0se

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας και υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Μιχαΐλο Φεντόροφ σημείωσε πως η Ουκρανία χρησιμοποιεί το σύστημα αναγνώρισης προσώπου Clearview ΑΙ, για να αναγνωρίσει νεκρούς Ρώσους στρατιώτες. Ο Φεντόρφ ανέφερε στο Reuters πως «από αβρότητα στις μητέρες τους, διανέμουμε αυτές τις πληροφορίες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε τουλάχιστον τις οικογένειες ότι έχασαν τους γιους τους και να τους επιτρέψουμε να έρθουν για να πάρουν τις σορούς. Παράλληλα, διαλύουμε το μύθο της ‘ειδικής επιχείρησης’, τρόπος με τον οποίον αναφέρεται η Ρωσία στην εισβολή».

I don't know what's worse.

This member of a Ukrainian militia calling the family of a Russian soldier killed in an artillery strike to mock them.

Or the fact that the rabid animal thought it was a good idea to record it and upload it to the internet. pic.twitter.com/66gSOobPE0

