Κίεβο τώρα – Ρωσία: Ο Μπλίνκεν αμφισβητεί ότι οι δυνάμεις αποσύρονται

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της χαλάρωσης του στρατιωτικού κλοιού στο Κίεβο, έρχονται οι πρώτες αμφισβητήσεις για τις προθέσεις της κίνησης αυτής. Μπορεί οι σημερινές συνομιλίες να έφεραν κάποια αισιοδοξία σχετικά με το ενδεχόμενο προόδου στην κρίση της Ουκρανίας, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων εκφράζουν αμφιβολίες εκ μέρους κάποιων πλευρών. Η Ρωσία ανακοίνωσε, έπειτα από τις σημερινές διαπραγματεύσεις με την ουκρανική πλευρά στην Κωνσταντινούπολη, πως θα μειώσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις γύρω από το Κίεβο. Η δήλωση αυτή καλωσορίστηκε από την Τουρκία, που έχει αναλάβει τον ρόλο του διαμεσολαβητή και φιλοξενεί τις συνομιλίες των ρωσικών και ουκρανικών αποστολών διαπραγμάτευσης.

Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις περί απόσυρσης των ρωσικών στρατευμάτων από το Κίεβο και το Τσερνίχιβ, Αμερικανοί αξιωματούχοι μίλησαν στο CNN και είπαν ότι η απομάκρυνση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, Ουκρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους και εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί σχετικά με τις κινήσεις της Ρωσίας, αμφισβητώντας τις προθέσεις της. Συγκεκριμένα, ο σύμβουλος της ουκρανικής κυβέρνησης, Αντόν Γκερασένκο, προχώρησε στην εξής δήλωση, αναφερόμενος στις ρωσικές ανακοινώσεις περί μείωσης της στρατιωτικής δραστηριότητας στο Κίεβο και το Τσερνίχιβ: «Αυτές οι δηλώσεις είναι απόλυτα ψέματα, που έχουν σκοπό να κερδίσουν χρόνο για να ενισχυθούν οι ρωσικές θέσεις».

Στο ίδιο πνεύμα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, εξέφρασε τις δικές του αμφιβολίες για τον απώτερο στόχο της Ρωσίας, λέγοντας πως υπάρχουν δύο πράγματα: αυτό που η Μόσχα λέει και εκείνο που κάνει. Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Μπλίνκεν, επιλέγουν να εστιάσουν στο δεύτερο, στις πράξεις δηλαδή της Ρωσίας και όχι στις δηλώσεις. Την ίδια άποψη εξέφρασε η κυβέρνηση της Βρετανίας, καθώς, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, η χώρα θα κρίνει τη Ρωσία από «τις πράξεις, όχι από τα λόγια» σχετικά με την αποκλιμάκωση στην Ουκρανία.

Παρ’ όλα αυτά, ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού πρόσθεσε ότι υπήρξε «μείωση» στους βομβαρδισμούς της Ρωσίας γύρω από το Κίεβο, την οποία απέδωσε κυρίως στην απώθηση των ρωσικών επιθέσεων από τους Ουκρανούς. Η Βρετανία δεν θέλει να δει τίποτα λιγότερο από μια «πλήρη αποχώρηση» των στρατευμάτων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του πρωθυπουργού. Ο Μπλίνκεν είπε, πάντως, πως δεν έχει δει ενδείξεις σχετικά με μια πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Τις δηλώσεις αυτές πραγματοποίησε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σε μια κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον ομόλογό του από το Μαρόκο, Νασέρ Μπουρίτα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να κινείται προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης των επιθέσεων γύρω από το Κίεβο για να «αποσπάσει την προσοχή και να εξαπατήσει τον κόσμο, ώστε να πιστέψει ότι δεν κάνει αυτό που κάνει». Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ κάλεσε εκ νέου τη Ρωσία να «τερματίσει την επιθετικότητα τώρα, να σταματήσει να ανοίγει πυρ, να αποσύρει τις δυνάμεις της και φυσικά να συμμετάσχει στις συνομιλίες». Ο δήμαρχος του Τσερνίχιβ Βλάντισλαβ Ατροσένκο είπε στο BBC ότι η ανακοίνωση περί αποκλιμάκωσης θα ήταν ευχάριστη είδηση ​​εάν «μπορούσαμε να εμπιστευτούμε έστω και μία λέξη από τους Ρώσους».

Η υπόσχεση της Ρωσίας να αποκλιμακώσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις γύρω από το Κίεβο και την βόρεια Ουκρανία δεν σημαίνει κατάπαυση του πυρός, δήλωσε σήμερα Τρίτη ο επικεφαλής Ρώσος διαπραγματευτής στις συνομιλίες με την Ουκρανία. «Αυτό δεν είναι κατάπαυση του πυρός αλλά αυτή είναι η προσδοκία μας, σταδιακά να πετύχουμε την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης τουλάχιστον σ’ αυτά τα μέτωπα», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι σε συνέντευξη του στο πρακτορείο TASS (την οποία αναμεταδίδει το πρακτορείο Ρόιτερς) αναφερόμενος στην υπόσχεση για αποκλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κοντά στις πόλεις του Κιέβου και Τσερνίγκιφ.

Η Ουκρανία προτείνει τη διεθνή συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας να προσυπογράψουν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε ο μηχανισμός που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση απειλής να μοιάζει με το άρθρο 5 του καταστατικού χάρτη του ΝΑΤΟ, αλλά να προβλέπει διαβουλεύσεις που να διαρκούν για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών ημερών. Την δήλωση αυτή έκανε ο Νταβίντ Αραχαμία, μέλος της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στην Κωνσταντινούπολη, μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

«Σήμερα κάναμε επισήμως μια πρόταση, ένα σχήμα για ένα νέο σύστημα εγγυήσεων για την Ουκρανία» δήλωσε ο Αραχαμία, επισημαίνοντας ότι «δεν υπογράφουμε γενικά τίποτα, αλλά απλώς καταθέτουμε τις προτάσεις μας ως διαπραγματευτές στη ρωσική πλευρά». «Επιμένουμε στο να υπάρξει μια διεθνής συμφωνία, την οποία θα υπογράψουν όλοι οι εγγυητές ασφαλείας, η οποία θα επικυρωθεί, ώστε να μην επαναληφθεί το λάθος που έγινε με το Μνημόνιο της Βουδαπέστης».

Residents in Kyiv cleaned up debris and shattered windows as buildings, vehicles and electricity lines that were damaged in fighting during Russia's ongoing war against Ukraine. https://t.co/JeBtAoQNQi pic.twitter.com/zTrQoaqvv5

— ABC News (@ABC) March 29, 2022