Ειδικές Δυνάμεις Ρωσίας: Οι κομάντο που χτυπούν σαν φαντάσματα

Το όνομα Σπέτσναζ, αγγίζει τα όρια του θρύλου. Η δράση τους είναι μυστική, και πολύπλευρη. Ο σκοπός τους είναι ένας. Να σπέρνουν τον θάνατο. Οι Σπέτσναζ είναι οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις που σύμφωνα με τους δυτικούς, ξεπερνούν κάθε όριο της ανθρώπινης αντοχής. Χτυπούν αιφνιδιαστικά σαν φαντάσματα. Είναι άσσοι στο σημάδι, ευέλικτοι, θανατηφόροι και το όνομα τους μπορεί να μπει μόνο δίπλα στους Αμερικάνους SEALs, τους Βρετανούς SAS και τους Ισραηλινούς Sayeret Matkal. Ιδρύθηκαν μέσα στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όταν η Σοβιετική Ένωση πολεμούσε τους ναζί. Η πρώτη ομάδα ήταν 70 άτομα και ονομάστηκε «4ο εθελοντικό απόσπασμα».

Ο Βίκτορ Λεόνοφ

Ο Βίκτορ Λεόνοφ έμελλε να είναι ο άνθρωπος που θα άλλαζε τη ροή των σοβιετικών επίλεκτων δυνάμεων στον πόλεμο. Δύτης ο ίδιος ξεχώρισε για τις τολμηρές και ηγετικές του ικανότητες, πήρε μέρος με την ομάδα σου επιτυχώς σε πολυάριθμες μυστικές επιχειρήσεις και δυο φορές έλαβε τον ύψιστο τίτλο αυτόν του «Ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης». Από τότε δημιουργήθηκε μια ομάδα που απαρτίζονταν από τους καλύτερους των καλύτερων όλων των σωμάτων. Οι άνδρες εκπαιδεύονταν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και απάνθρωπες συνθήκες (όπως για παράδειγμα επιβίωση στα παγωμένα δάση της Σιβηρίας) και σιγά σιγά ξεχώρισαν για την αποτελεσματικότητα τους. Μπορούν να επιβιώσουν σε αφιλόξενα εδάφη ενώ είναι άσσοι στο σημάδι. Ξέρουν να ξεπερνούν τα όρια του πόνου και πολλές φορές η εκπαίδευση τους βασίζεται επάνω σε αυτό. Στον απόλυτο πόνο. Όπως λένε οι εκπαιδευτές τους, «ένας στρατιώτης που θα πηδήξει μακρύτερα από τους άλλους πάνω σε μια μοτοσικλέτα ή κάποιος που θα περιμένει περισσότερο από άλλους για να ανοίξει το αλεξίπτωτο του ή κάποιος άλλος που καρφώνει καρφιά σε μια σανίδα με την παλάμη του χεριού του, κερδίζει άμεσα τον σεβασμό».

Soldier from Kyrgyz Army's Scorpion 25th Special Forces Brigade (Scorpion Spetsnaz) firing IWI TAR-21 5.56×45 mm NATO BAR under supervision of an Indian Army's Para (SF) soldier during the 9th edition of Indo-Kyrgyz Special Forces Exercise #Khanjar. 🇮🇳 🇰🇬 pic.twitter.com/LNBl32qrTR — Prafull Kumar (@Kilo_Spec) March 28, 2022

«Ένας άντρας που τρέχει παρά την κούραση όταν καταρρέουν όλοι οι άλλοι, όταν μπορεί να αντέξει περισσότερο από τους άλλους χωρίς φαγητό και νερό ή μπορεί να πυροβολήσει καλύτερα από τους άλλους, αξίζει να μπει στην ομάδα». Στόχος τους ήταν και παραμένει οι αποστολές αναγνώρισης, δολιοφθοράς πίσω από τον εχθρό, αρπαγής προσώπων για ανάκριση, σαμποτάζ, πρόκληση χάους, συγκέντρωση πληροφοριών και πολλές άλλες. Οι Σπέτσναζ χρησιμοποιούνται και για την καταστολή τρομοκρατικών πράξεων.

Αφγανιστάν

Θρυλική ήταν η δράση της ομάδας Σπέτσναζ στο Αφγανιστάν. Μάλιστα στις 27 Δεκεμβρίου του 1979 έγινε η «επιχείρηση Storm» που έδειξε σε όλον τον δυτικό κόσμο, τι είναι ικανή να καταφέρει η ομάδα αυτή. Η επιχείρηση Storm, διήρκησε 40 λεπτά ακριβώς. Τότε μια επίλεκτη ομάδα Σπέτσναζ, εισέβαλλε στο παλάτι Tajbeg στο Αφγανιστάν και σκότωσε τον Αφγανό Πρόεδρο Hafizullah Amin, τον γιο του και περισσότερους από 300 προσωπικούς του φρουρούς. Και όλα αυτά μέσα σε 40 λεπτά.

Major Azamat Alinov, a Novosibirsk Higher Military Command School graduate and company commander with the GRU/GU's 3rd Spetsnaz Brigade in Tolyatti, was killed in Ukraine on March 3 by mortar fire.https://t.co/BYll1UQ4mkhttps://t.co/anfmHYJGtdhttps://t.co/sjb6K2Jdaf pic.twitter.com/phAM8Ayry1 — Rob Lee (@RALee85) March 27, 2022

Η νυχτερίδα

Σήμα της επίλεκτης αυτής ομάδας είναι μια νυχτερίδα. Γιατί δρα μέσα στο σκοτάδι και χωρίς κανένα θήραμα της να μπορεί να την αντιληφθεί. Το πλήρες όνομα της ομάδας είναι voiska spetsialnogo naznacheniya. Λένε πως όποιος εχθρός δεν δει από κοντά κάποιον Σπέτσναζ είναι τυχερός. Όσοι τους είδαν από κοντά, πέθαναν. Πλέον το πλήρες όνομα είναι Σπετσανζ «Alpha Group» Οι γνώστες της Σοβιετικής αλλά και της Ρωσικής στρατιωτικής κουλτούρας, αναφέρουν πως η καλύτερη περίοδος των Σπέτσναζ, ήταν η δεκαπενταετία που αρχηγός της KGB, ήταν ο Γιούρι Αντρόποφ.

Kashansky was a member of Rosgvardia's 19th Independent Yermak Spetsnaz unit. 2/https://t.co/QP2c4aWIvxhttps://t.co/ZnlKxCT5mi pic.twitter.com/qj5MDguu6T — Rob Lee (@RALee85) March 29, 2022

Τρομοκράτησαν τους τρομοκράτες

Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό για το τι σήμαινε Σπέτσναζ έγινε το 1985. Τότε κάποιοι τρομοκράτες κατέλαβαν μια Σοβιετική πρεσβεία, και κρατούσαν ομήρους το προσωπικό. Η κυβέρνηση φοβήθηκε τις ανθρώπινες απώλειες και συμφώνησε μαζί τους για τα βασικά τους αιτήματα. Όταν όμως οι τρομοκράτες άρχισαν να αθετούν τα συμφωνημένα, «χτύπησαν» οι Σπέτσναζ. Χωρίς κανείς να καταλάβει το πώς, μπήκαν στην πρεσβεία και μέσα σε ελάχιστα λεπτά απήγαγαν 4 τρομοκράτες. Μετά από λίγη ώρα μια πλαστική σακούλα με κομμένο το κεφάλι ενός εκ των τρομοκρατών στάλθηκε στην πρεσβεία. Το σημείωμα ήταν λιτό: «Σύντομα θα ακολουθήσει και άλλος σύντροφος σας».

Μέσα σε 90 λεπτά η πρεσβεία είχε απελευθερωθεί, οι όμηροι ήταν ελεύθεροι και οι τρομοκράτες είχαν συλληφθεί και εκτελεστεί ένας προς έναν από τους Σπέτσναζ. Σπέτσναζ χρησιμοποιήθηκαν και στον πόλεμο στη Συρία. Τώρα στην Ουκρανία οι αποστολές που έχουν χρησιμοποιηθεί στα μετόπισθεν των Ουκρανών είναι πολλές, ενώ δυτικοί ειδικοί λένε πως τα σαμποταζ που γίνονται σε πολιορκημένες πόλεις είναι από ομάδες Σπέτσναζ.

Η Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών στο κέντρο του Κιέβου δέχθηκε επίθεση την δεύτερη μόλις ημέρα της έναρξης επιχειρήσεων από Σπετσναζ που ντυμένοι με ουκρανικές στολές περικύκλωσαν το κτίριο υποδυόμενοι ότι ήταν δύναμη προστασίας, αλλά ξαφνικά εισέβαλλαν και άρχισαν να εξοντώνουν στελέχη της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Συνολικά μέσα στο Κίεβο φαίνεται ότι δρουν πέντε συγκροτήματα Σπέτσναζ με πολιτική περιβολή ή ουκρανικές στολές. Ένα συγκρότημα διεξήγαγε καταδρομική επιχείρηση στο Προεδρικό μέγαρο στο κέντρο της πρωτεύουσας αναζητώντας τον Ζελένσκι, που τελικά δεν εντόπισε.