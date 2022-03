Διαπραγματεύσεις Ρωσίας – Ουκρανίας: Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των συνομιλιών

Ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 14:00 οι συνομιλίες Ρώσων και Ουκρανών στο Ντολμά Μπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης προκειμένου να βρεθεί πρόσφορο έδαφος συνεννόησης την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στο έδαφος της Ουκρανίας. Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας ξεκίνησαν λίγο πριν τις 11 το πρωί στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη. Οι δύο αντιπροσωπείες κάθισαν απέναντι η μία από την άλλη σε ένα μεγάλο τραπέζι για μια συνάντηση που συνοδεύεται από εξαιρετικά συγκρατημένες προσδοκίες και μεγάλη δυσπιστία για τις πραγματικές προθέσεις της Μόσχας. Νωρίτερα, όπως είχε γίνει γνωστό, εγγυήσεις ασφαλείας και οργάνωση κατάπαυσης του πυρός για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών είχαν τεθεί επί τάπητος όπως δήλωσε ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Unconditional security guarantees for Ukraine, ceasefire, effective decisions on humanitarian corridors and humanitarian convoys, observance by the parties of the rules and customs of war. Difficult negotiations for peace in our country. Istanbul round right now… pic.twitter.com/SUTAQrAhA2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

«Εντατικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για σημαντικά θέματα, το σημαντικότερο των οποίων είναι συμφωνία για διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, διότι η συμφωνία αυτή θα δώσει την δυνατότητα τερματισμού του πολέμου όπως χρειάζεται η Ουκρανία», δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ο Μιχάιλο Ποντόλιακ. «Το δεύτερο θέμα είναι κατάπαυση του πυρός για την επίλυση των ανθρωπιστικών προβλημάτων που έχουν συσσωρευθεί», πρόσθεσε.

Roman Abramovich spotted inside #Istanbul talks. Not at the main table. Next to Ibrahim Kalin , Erdogan’s spokesman pic.twitter.com/0vAGZiCgoX — Tom Bateman (@tombateman) March 29, 2022

Ενα άλλο πρόβλημα είναι «η κλιμάκωση του πολέμου», περιλαμβανομένης «της παραβίασης του δικαίου του πολέμου», είπε. Η ουκρανική τηλεόραση ανέφερε ότι οι συνομιλίες ξεκίνησαν με «κρύο καλωσόρισμα» – και χωρίς χειραψία μεταξύ των αντιπροσωπειών.

Δύο πράγματα έγιναν γνωστά για την πορεία των συνομιλιών, σύμφωνα με τον Guardian

Η Μόσχα λέει ότι παραπονέθηκε στην ουκρανική αντιπροσωπεία για τη φερόμενη κακοποίηση Ρώσων αιχμαλώτων, ενώ ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι οι δύο βασικές προτεραιότητες για την Ουκρανία είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας και τα ανθρωπιστικά ζητήματα. Σύμφωνα με τον Ρώσο διαπραγματευτή Μεντίνσκι, θα υπάρξει δήλωση μετά το πέρας της συνάντησης.

UKRAINE: Video, via @Reuters, of Roman Abramovich at peace talks in Istanbul this morning: pic.twitter.com/sM04NxTHK2 — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) March 29, 2022

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών νωρίτερα σήμερα το πρωί στο διάσημο παλάτι, όπου η τουρκική προεδρία διαθέτει γραφείο. Στην ομιλία που τους απηύθυνε επισήμανε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν «νόμιμες ανησυχίες». Μιλώντας στους διαπραγματευτές ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι έχει έρθει η ώρα οι συνομιλίες να αποφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, επισημαίνοντας ότι εναπόκειται και στις δύο πλευρές «να βάλουν τέλος σε αυτή την τραγωδία»

Turkish President Recep Tayyip Erdogan reiterated his call for a cease-fire between Russia and Ukraine ahead of peace talks in Istanbul to end the war which is early into its second month https://t.co/9yA8If1M2a pic.twitter.com/CR1zhE4w90 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 29, 2022

Ο Ερντογάν τόνισε την ανάγκη να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν εκεχειρία και έκανε λόγο για «ιστορική ευθύνη» των αντιπροσωπειών της Μόσχας και του Κιέβου. Συνεχάρη τους διαπραγματευτές για τη σκληρή δουλειά τους και είπε ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι είναι «πολύτιμοι φίλοι του». O Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο για συνάντηση των ηγετών Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος διατηρεί ανοιχτούς διαύλους και με Μόσχα και με Κίεβο, πλασάροντας έναν διαμεσολαβητικό ρόλο της Άγκυρας, όμως ο εκπρόσωπός του Ιμπραήμ Καλίν, δήλωσε πριν λίγες ώρες ότι οι ρωσικές απαιτήσεις είναι «μαξιμαλιστικές» και «μη ρεαλιστικές».