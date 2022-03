Γουίλ Σμιθ – Κρις Ροκ χαστούκι: Η… ιδιαίτερη στιγμή των Όσκαρ 2022

Πολλές οι στιγμές που σημάδεψαν τα Oscars 2022, ωστόσο εκείνη που θα μείνει αξέχαστη σε όλους ήταν η μπουνιά του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ! Μάλιστα, παρότι αρχικά φάνηκε σκηνοθετημένο, οι πρώτες αναφορές από την αίθουσα του Dolby Theater έκαναν λόγο για ένα… πέρα για πέρα αληθινό περιστατικό! Τι συνέβη; Ολα ξεκίνησαν όταν ο -γνωστός για το χιούμορ του- Κρις Ροκ αστειεύτηκε με το ξυρισμένο κεφάλι της Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, της συζύγου του Γουίλ Σμιθ, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε πως πάσχει από αλωπεκίαση. «Jada I love you, “G.I. Jane 2”, ανυπομονώ να το δω», είπε ο Ροκ, με την κάμερα να δείχνει την Τζέιντα να αντιδρά με γουρλωμένα μάτια, μετά το μάλλον ατυχές αστείο του κωμικού ηθοποιού, με τον ίδιο να προσπαθεί να το… μαζέψει λέγοντας ότι «ήταν καλό», αναφερόμενος στο αστείο του, που δεν πήγε και πολύ καλά!

Η αντίδραση του Γουίλ Σμιθ, ωστόσο, όπως φάνηκε δεν ήταν και πολύ ψύχραιμη… Ο Γουίλ Σμιθ, λοιπόν, σηκώθηκε από τη θέση του, κινήθηκε προς τον Κρις Ροκ και με μία… ξεγυρισμένη «καρατιά» τον χαστούκισε!

Και δεν έμεινε εκεί, αφού όταν επέστρεψε στη θέση του, φώναξε στον Κρις Ροκ «μην ξαναπιάσεις στο γ@μημ€νο στόμα σου τη γυναίκα μου»!

Λίγο αργότερα, ο Γουίλ Σμιθ κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Η μέθοδος Γουίλιαμς», με τον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό να απολογείται με δάκρυα στα μάτια για την πράξη του.

«Θέλω να ζητήσω συγνώμη από την Ακαδημία», είπε ο Σμιθ. «Η αγάπη σε εξωθεί να κάνεις τρελά πράγματα», δήλωσε προσπαθώντας να δικαιολογηθεί, κατά την απονομή του χρυσού αγαλματιδίου.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f–king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

— Variety (@Variety) March 28, 2022