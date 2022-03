Ρωσικές φάλαγγες: Aerorozvidka, ο εφιάλτης των Ρώσων

Τα drone, εν έτει 2022, παίζουν καταλυτικό ρόλο σε έναν πόλεμο και δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τα χέρια των Ουκρανών ως «όπλα»! Έχουν συστήσει μάλιστα και επίλεκτη ομάδα, την «Aerorozvidka», η οποία χειρίζεται ειδικά τροποποιημένα drone, τα οποία όχι μόνο εντοπίζουν τις νύχτες τα άρματα μάχης των Ρώσων, αλλά τα ανατινάζουν κιόλας. Το θέμα, έφεραν στη δημοσιότητα οι Times, και μάλιστα μίλησε και ο διοικητής της μονάδας Γιάροσλαβ Χοντσάρ από τη βάση επιχειρήσεων στο Κίεβο, ο οποίος είπε: «Χτυπάμε τη νύχτα, όταν οι Ρώσοι κοιμούνται». Όπως τονίζει το δημοσίευμα, τα ρωσικά στρατεύματα δεν κινούνται το βράδυ, καθώς φοβούνται τον βομβαρδισμό από τους Ουκρανούς, οπότε προσπαθούν να καλύψουν τα άρματα μάχης σε χωριά και δη ανάμεσα σε κτίρια, ώστε να υπάρχει κίνδυνος (και φόβος) για τους Ουκρανούς, μην χτυπήσουν αμάχους.

Η «Aerorozvidka» όμως, η οποία απαρτίζεται από 50 εκπαιδευμένους χειριστές drone, εντοπίζει τις ρωσικές φάλαγγες με τα άρματα μάχης, τα φορτηγά και τα οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού και «χτυπάνε», πιάνοντας κυριολεκτικά στον ύπνο τους Ρώσους. Για τις επιθέσεις τους, όπως αναφέρουν οι Times, χρησιμοποιούν από φθηνά drone του εμπορίου έως «βαρέων βαρών» με οκτώ έλικες. Τα έχουν τροποποιήσει μάλιστα κατάλληλα, ώστε να μπορούν να κάνουν ρίψεις αντιαρματικών χειροβομβίδων και να σαρώνουν το έδαφος με θερμικές κάμερες, για να εντοπίσουν τους στόχους τους: «Το σκοτάδι είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους», αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Ειδική αναφορά, γίνεται για τη χρήση drone τύπου R18, που είναι το «στολίδι» του οπλοστασίου της «Aerorozvidka». Έχουν εμβέλεια τεσσάρων χιλιομέτρων, διάρκεια πτήσης 40 λεπτών και δυνατότητα ρίψης βόμβας πέντε κιλών. Επίσης χρησιμοποιούνται αναγνωριστικά drone τύπου PD-1 με ικανότητα πτήσης επί οκτώ ώρες. Καθημερινά η «Aerorozvidka» πραγματοποιεί περίπου 300 αναγνωριστικές αποστολές, με συγκέντρωση πληροφοριών ασφαλείας μέσω του συστήματος Delta που υποστηρίζεται από το ΝΑΤΟ. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται στις ομάδες επίθεσης που αναλαμβάνουν δράση τη νύχτα, όταν οι περισσότεροι Ρώσοι κοιμούνται.

Η δυνατότητα παρατήρησης των ρωσικών κινήσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία των ουκρανικών τακτικών, που θυμίζουν ανταρτοπόλεμο, μα οι προσπάθειες της Aerorozvidka για επέκταση και αντικατάσταση χαμένου εξοπλισμού αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας drones και εξαρτημάτων, ενώ οι προσπάθειες προμήθειάς τους μέσω του υπουργείου Άμυνας δεν έχουν αποδώσει και πολύ καλά αποτελέσματα, κυρίως επειδή η μονάδα θεωρείται νέα προσθήκη στις ένοπλες δυνάμεις. Επιπλέον, κάποια από τα πιο εξελιγμένα εξαρτήματα κατασκευάζονται σε ΗΠΑ και Καναδά και υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών- ως εκ τούτου τα μέλη της στρέφονται στο crowdfunding και ζητούν από ένα διεθνές δίκτυο φίλων και υποστηρικτών να τα βρίσκουν για λογαριασμό τους στο eBay και άλλες ιστοσελίδες.

Επίσης, τα μέλη της αναζητούν τρόπους να αντιμετωπίζουν τις ρωσικές παρεμβολές, που εντάσσονται στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού πολέμου που διεξάγεται στην Ουκρανία. Αυτό που κάνουν επί της παρούσης είναι να περιμένουν οι Ρώσοι να κλείσουν τον εξοπλισμό παρεμβολών τους για να εξαπολύσουν τα δικά τους drones- και τότε τα μέλη της ομάδας εξαπολύουν και αυτά τα δικά τους. Στη συνέχεια, η μονάδα εστιάζει την ισχύ πυρός της στα οχήματα ηλεκτρονικού πολέμου του εχθρού.

Ο Χοντσάρ περιγράφει αυτό το είδος πολεμικών επιχειρήσεων ως το μέλλον του πολέμου, όπου σμήνη από μικρές ομάδες, δικτυωμένες μεταξύ τους μέσω δεσμών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και προηγμένων συστημάτων επικοινωνίας μπορούν να αντιμετωπίσουν έναν μεγαλύτερο και πιο βαριά οπλισμένο αντίπαλο. «Είμαστε σαν μια κυψέλη μελισσών…μία μέλισσα είναι ένα τίποτα, μα αν είναι χίλιες, μπορούν να νικήσουν μια μεγάλη δύναμη. Είμαστε σαν τις μέλισσες, μα λειτουργούμε το βράδυ».

