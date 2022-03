Ουκρανία πόλεμος – τώρα: Ουδετερότητα συζητά ο Ζελένσκι, αρχίζουν διαπραγματεύσεις

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τους συμπατριώτες του εναντίον κάθε συνεργασίας με τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας. Σε διάγγελμά του το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους απηύθυνε αυστηρό μήνυμα πως τους «φαινομενικά ανόητους» οι οποίοι είπε πως συνεργάζονται με τον ρωσικό στρατό. «Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτοί απορρίπτουν ακόμη και τον δικό τους λαό. Τι νομίζετε πως θα κάνουν με τους ξένους προδότες;» Διεμήνυσε στους Ουκρανούς που το σκέφτονται να επανεξετάσουν τη στάση τους. «Ξέρω όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν πολυσκέφτονται τα πράγματα». «Αλλιώς δεν θα γίνονταν προδότες».

Την ίδια ώρα, ουκρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για νέα αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας σε αρκετές πόλεις το βράδυ της Κυριακής. Η πρωτεύουσα Κίεβο και οι πόλεις Λουζκ, Ρίβνε και Χάρκοβο ήταν ανάμεσα σε αυτές όπου ακούστηκαν πολλαπλές ισχυρές εκρήξεις. Οι σειρήνες της αεράμυνας ακούστηκαν σε πρακτικά όλες τις περιφέρειες της χώρας. Όπως αναφέρεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ουκρανική ηγεσία κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό πως εφαρμόζει «απάνθρωπες τακτικές», αναφερόμενο στον «μερικό ή πλήρη αποκλεισμό ανθρωπιστικών διαδρόμων» και «τον αποκλεισμό πολιορκημένων πόλεων», σύμφωνα με τον σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας Μιχάιλο Ποντόλιακ. Κατά τον ίδιο, συνεχίζονται οι «πυραυλικές επιθέσεις» εναντίον ουκρανικών πόλεων ενώ η Μαριούπολη, όπου βρίσκεται λιμάνι καίριας στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα, ισοπεδώνεται. Η Ρωσία «δεν έχει πια γλώσσα, ανθρωπιά, πολιτισμό», συνέχισε ο κ. Ποντόλιακ, «μόνο πυραύλους, βόμβες και σκοπό να σβήσει (την Ουκρανία) από το πρόσωπο της Γης».

Ουκρανικά στρατεύματα εξαπέλυσαν επιτυχείς αντεπιθέσεις γύρω από το Χάρκοβο, στο ανατολικό τμήμα της εμπόλεμης χώρας, κατά τον διοικητή των δυνάμεων στην περιοχή. Ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ ανέφερε μέσω Telegram πως ρωσικές δυνάμεις εκδιώχθηκαν χθες από αρκετές τοποθεσίες. «Απωθούμε τις δυνάμεις κατοχής προς την κατεύθυνση των συνόρων» της Ουκρανίας με τη Ρωσία, ανέφερε ο αξιωματικός. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατοικία χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στο χωριό Οσκίλ, στην περιφέρεια Ιζιούμ, με συνέπεια να χάσει τη ζωή της τετραμελής οικογένεια. Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν από την ουκρανική πόλη Σλάβουτιτς, όπου ζουν οι εργαζόμενοι του παροπλισμένου πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ, αφού επιθεώρησαν την περιοχή, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης νωρίς σήμερα το πρωί.

Το Σάββατο ο Ολεξάντρ Παβλιούκ κυβερνήτης της περιφέρειας όπου βρίσκεται το Σλάβουτιτς είχε ανακοινώσει ότι ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν την πόλη η οποία βρίσκεται ακριβώς έξω από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί γύρω από το Τσερνόμπιλ, όπου το 1986 σημειώθηκε το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία. «Ολοκλήρωσαν το έργο τους όποτε αποχώρησαν», επεσήμανε ο Γιούρι Φομίτσεφ, δήμαρχος της πόλης σε βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο. Ο Φομίτσεφ, που στο βίντεο εμφανίζεται να κάθεται μπροστά από δύο σημαίες: μία της Ουκρανίας και μία της ΕΕ, πρόσθεσε ότι συνεχίζει να εργάζεται και δεν συνεργάζεται με τους Ρώσους.

Με online μαθήματα επιστρέφουν από σήμερα στο σχολείο οι μαθητές στην πρωτεύουσα Κίεβο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε την επαναλειτουργία την Κυριακή, λέγοντας ότι τα μαθήματα θα είναι «πιο προσαρμοσμένα στις τρέχουσες συνθήκες».

«Ένα σημαντικό καθήκον σήμερα είναι η πόλη να ζει και να εργάζεται ακόμη και σε τόσο δύσκολες συνθήκες στρατιωτικού νόμου», δήλωσε ο Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτηση στο Telegram.

»Προσπαθούν να μας εκφοβίσουν. Αυτό δεν θα πετύχει!», είπε.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περισσότερα από τα μισά παιδιά της χώρας έχουν εγκαταλείψει τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στο γραφείο του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας στην Κριμαία, το οποίο βρίσκεται στη Χερσώνα λόγω της προσάρτησης της χερσονήσου. Οι στρατιώτες έσπασαν τις πόρτες του κτηρίου και αφαίρεσαν την ουκρανική σημαία.

#Russian troops broke into the office of the #Ukrainian presidential representative office in #Crimea, which is located in #Kherson due to the annexation of the peninsula.

The soldiers broke down the doors in the building and removed the Ukrainian flag. pic.twitter.com/TdRm5K3eiD

— NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2022